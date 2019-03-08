كوريا الجنوبية تحتل المركز التاسع من حيث الصحة

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احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع من حيث الصحة، حيث يشير وجود عشرة عناصر لتمتع مواطني الدولة بدرجة عالية من الصحة، وهذه العناصر هي: ضغط الدم، ومستوى سكر الدم، ونسبة السمنة، ودرجة أعراض الاكتئاب، وعدد مرات تناول الخمر. بالإضافة إلى التدخين، وعدد مرات ممارسة الرياضة، ودرجة السعادة، ومعدل العمر الصحي، إلى جانب نفقات الحكومة على علاج المواطنين.

ومن بين 151 دولة حول العالم جاءت كندا في المركز الأول، بينما جاءت كوريا في المركز التاسع، حيث حصلت على درجات متدنية في عدد مرات ممارسة الرياضة، إلى جانب كثرة تناول الخمر. في حين احتلت سلطنة عمان المركز الثاني، بينما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع والثلاثين بسبب نسبة السمنة ومؤشر الاكتئاب العالي. ومن بين البلدان التي احتلت المراكز الأولى "آيسلاندا" و"المالديف" و"هولندا" و"سنغافوره" وتتميز هذه البلدان بمساحة أراضيها الصغيرة. كما أدرجت البحرين في المركز الثاني والعشرين، وأعتقد أن ذلك يرجع إلى عدم تناول المواطنين للخمر. وبشأن هذه النتيجة قال العالم الاقتصادي "ريتشارد ديفيس" إن البلدان الناشئة حصلت على نتائج ممتازة أكثر من البلدان المتقدمة، ومن بين الأسباب الرئيسية طول معدل العمر المتوقع، في حين احتلت البلدان المتقدمة مراكز متدنية بسبب نسبة الاكتئاب العالية ودرجة السمنة العالية أيضا.