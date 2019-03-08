سام سونغ تبدأ حملة جديدة لمنع موظفيها من استخدام الهاتف في أثناء السير

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بدأت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات حملة بمشاركة جميع الموظفين في الشركة حول عدم مشاهدة الهاتف الذكي في أثناء المشي. حيث قالت إدارة الشركة إن هذه الحملة تهدف إلى حماية أمن الموظفين من الخطورة الناجمة عن عدم اهتمامهم بحركة المرور بسبب تركيزهم على استخدام الهاتف الذكي.

وفي هذا الصدد نجحت الشركة في ابتكار تطبيق يمنع تشغيل الهاتف الذكي في أثناء سير حامله. وتُشجع الشركة موظفيها على تنزيل هذا البرنامج. كما يقف بعض كبار المسؤولين في كل أماكن مبنى الشركة صباحا أو مساء أو في وقت الغداء، ويحملون لافتات تقول "لا نريد أن نرى الهاتف الذكي في أثناء المشي". وكذلك تُعلق ملصقات في كل أرجاء الشركة أو المصنع تضم هذا المحتوى.

ويرجع سبب هذه الحملة لوقوع حوادث أمنية في العام الماضي في مصنع الشركة، حيث لقي بعض العمال مصرعهم.