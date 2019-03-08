



حقق فيلم "كابتن مارفل" الذي تم عرضه في شهر مارس نجاحًا كبيرًا وغير متوقع، كما لقي اهتمام وسائل الإعلام العالمية بسبب ظهور بطلة خارقة لتحل محل الأبطال الرجال في سلسلة فيلم "آفينجرز". وهي الممثلة الشهيرة "بري لارسن" التي ستحل محل "آيرن مان"، وستقود عالم مارفل السينمائي الجديد.

وتدور أحداث الفيلم حول طيّارة ضمن القوات الجوية الأمريكية تحصل على قوى خارقة بعد أن يدمج الحمض النووي الخاص بها بكائن فضائي بسبب حادث.

ورغم نجاح الفيلم، أثير حوله الكثير من الجدل، وخاصة بعد أن أوضحت الممثلة التي لعبت دور البطولة أن هذا الفيلم كان من أجل البنات. وقالت إنها قررت لعب دور البطولة لأنها تود غرس الاعتزاز في قلوب النساء خاصة البنات الصغيرات. وفي أعقاب ذلك، قال الشباب الرجال إنهم سيمتنعون عن مشاهدة الفيلم، بينما أكدت البنات أنهن سوف يشاهدن الفيلم أكثر من مرة.