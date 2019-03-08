جي إس هوم شو بينغ تنظم حدثا لبناء شبكة بين شركات المغامرة في الشرق الأوسط

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أقامت شركة "جي إس هوم شو بينغ" حدثا خاصا لبناء شبكة بين شركات المغامرة في الشرق الأوسط.

وصرحت الشركة مؤخرا بأنها نظمت حدثا خاص لبناء الشبكة خلال يومي الحادي والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الماضي في البحرين تحت شعار "النمو مع جي إس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

تجدر الإشارة إلى أن الشركة ظلت تنظم حدث النمو مع جي إس منذ عام ألفين وخمسة عشر من أجل تعزيز التبادل والتآزر بين الشركات الكبيرة والشركات الناشئة.

وقال "بارك يونغ هون " المدير العام للشركة إن شركته تستثمر في الشركات الناشئة مباشرة كما تستثمر أيضا في شركات المغامرة الدولية باستمرار، بحيث تتبادل التعاون مع حوالي ثلاثمائة شركة ناشة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن الشركة عازمة على تطوير حدث النمو معا بثبات ليصبح حدثا ذي قيمة من أجل تبادل مختلف الأفكار.

الجدير بالذكر أن حدث هذ العام نُظم بعنوان "تفعيل بيئة الشركات الناشئة وسبل التعاون بينها في كوريا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا". ومنذ عام ألفين وسبعة عشر ظلت شركة "جي إس هوم شوبينغ" تستثمر في صندوق "فالكونس خمسمائة "، وهو صندوق يركز على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من أجل تكوين بيئة خاصة للشركات الناشئة هناك.