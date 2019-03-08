ⓒ Getty Images Bank

قال "هيون بونغ تشول" مدير الفرع الكويتي لجماعة الديمقراطية والتوحيد السلمي إن الفرع الكويتي ينظم فعالية "رحلة في الصحراء" لعام ألفين وتسعة عشر خلال اليوم والغد السبت.

وأوضح "هيون" أن فرع الكويت نظم هذا النوع من الفعاليات في العام الماضي أيضا يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر تحت شعار "رحلة في الصحراء لقطع عشرة كيلومترات تطلعا إلى التوحيد السلمي الكوري".

يذكر أن الفعالية جرت في الصحراء في شمال الكويت من أجل التذكير بشعار الجماعة الكورية للديمقراطية والتوحيد السلمي، وهو: "طريق التوحيد السملي الذي نمشي عليه معا وباب التوحيد الذي نفتحه معا".

وكانت تلك الفعالية الأولى من نوعها التي تُقام في منطقة الشرق الأوسط، وقد جرت على مدار يومين، حيث تم الانتهاء من الرحلة في الصحراء لمسافة عشرة كيلومترات في اليوم الأول ثم الإقامة الليلية في الصحراء من خلال تنظيم محاضرات خاصة حول أهمية التوحيد الكوري.

وقال هيون إن فعالية هذا العام ستتم في نفس المنطقة، وتوقع أن يشارك فيها حوالي مائة وعشرين شخصا. وبعد أن يمشي المشاركون وهم يلوحون بالأعلام الكورية على مسار الرحلة البالغ طوله عشرة كيلومترات، ويضم منطقة حقل النفط التابع لشركة النفط الكويتية وبعض مزارع الجِمال، ينهون الفعالية وسط ترحيب البدو المقيمين هناك.

وفي هذا العام أيضا يشارك في الفعالية أعضاء السفارة الكورية لدى الكويت، وفي مقدمتهم السفير "هونغ يونغ كي". ويتجمع المشاركون حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم ثم ينتقلون إلى الصحراء ويبدؤون الرحلة بدءا من الساعة الثانية من بعد الظهر.

وبعد أن ينهوا الرحلة مشيا على الأقدام، يشاركون في مختلف الفعاليات الجانبية بما فيها محاضرة حول التوحيد.

وتوقع "هيون أن تشهد فعالية هذا العام إقبالا كبيرا من قبل الجالية الكورية في الكويت بمن فيهم طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، ومضيفات شركات الطيران، وأفراد أسر أصحاب الأعمال الكوريين في الكويت.