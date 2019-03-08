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تم الاتفاق على قبول محدود لخدمة تقاسم صناعة سيارات الأجرة بعد أن وافقت شركات سيارات الأجرة على تطبيق ذلك التقاسم بشكل محدود.

ويمكن ترجمة هذا الاتفاق إلى أنه سيتم تطبيق خدمة "أوبر" السائدة في العالم على صناعة سيارات الأجرة في كوريا التي تصدّت بقوة لإدخال خدمة مرافقي كاكاو، وهي خدمة مشاركة سيارات خاصة تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات الكورية "كاكاو موبيليتي" التابعة لشركة كاكاو.

ويقضى الاتفاق بانطلاق خدمة سيارات الأجرة المطبق عليها مفهوم خدمة "أوبر" خلال النصف الأول من هذا العام.

وكانت وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم مي هيون" قد عرضت في العام الماضي اقتراحا على صناعة سيارات الأجرة لتطبيق نظام "أوبر" على خدمة سيارات الأجرة باستخدام تقنية منصة البيانات مثلما يحدث حاليا لسيارات "أوبر" وسيارات أجرة "كاكاو".

وتتوقع الوزارة حدوث زيادة في أرباح سيارات الأجرة وتحسن في جودة خدماتها بشكل أكثر من الآن من خلال الخدمات الإضافية المقدمة للركاب، ومن بينها خدمة توصيل الأطفال للمدارس والمسنين إلى المستشفيات، إذا تم استخدام منصة البيانات.

وتبين أن الشركات المتخصصة في منصة البيانات عبرت عن تأييدها لفكرة الدمج بين سيارت الأجرة وتقنية منصة البيانات.

ولكن تدّعى شركات سيارات الأجرة أن الخدمة المقترحة لن تساعد على زيادة أرباحها.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الخميس، سيتم السماح بتطبيق نظام المرافقين على أوقات محدودة تبلغ 4 ساعات يوميا، من الساعة السابعة وحتى التاسعة صباحا، ومن الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً في أيام العمل الأسبوعي فقط، أي باستثناء يومي السبت والأحد وأيام العطلات الرسمية.

وكان نظام خدمة مرافقي السيارات قد أثار جدلا حادا بعد أن أطلقت شركة "كاكاو" خدمة تجريبية لهذا النظام يوم السابع من شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث انتحر اثنان من سائقي سيارات الأجرة احتجاجا على تطبيق تلك الخدمة، وهو ما أدى إلى أن تعلن شركة "كاكاو" عن وقفها.