© MONAMI

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "مونامي 모나미" المتخصصة في صناعة أدوات كتابة جديدة ، وعنها يحدثنا مديرها التنفيذي "شين دونغ هو".





تأسست شركة "مونامي" كشركة أدوات مكتبية في كوريا، وأشهر منتجاتها هو قلم الحبر الجاف الذي صممه وصنعه أول رئيس للشركة وهو "سونغ سام سوك 송삼석" عندما شاهد أول قلم من هذا النوع في معرض دولي. قبل ذلك كان كل الكوريين تقريبا يستعملون أقلام الحبر السائلة. وقد أبدى سونغ اهتماما ملحوظا بأقلام الحبر الجافة التي لا تحتاج لملئها بالحبر، وتأكد له من النظرة الأولى أنها وسيلة عملية ملائمة للكتابة وستوفر خدمة كبيرة للمستهلك. وبعد عام كامل من التجريب والاختبارات والأبحاث تمكنت الشركة من تصنيع أول قلم حبر جاف لها في مايو من عام 1963 باسم "مونامي 153". هذا الاسم مشتق من سعره الذي بلغ 15 وون في ذلك الوقت، أما الرقم "3" فهو يشير إلى أن هذا القلم هو ثالث منتج للشركة. وما زال هذا القلم منتشرا في الأسواق ويعتبر الأكثر شعبية في كوريا.





اسم الشركة "مونامي" مقتبس من العبارة الفرنسية "مون آمي" التي تعني "صديقي". ومنذ ظهور منتجها، اكتسب القلم الجديد شعبية هائلة وسيطر تماما على الأسواق وصار فعلا الصديق لكل من يعرف الكتابة ولكل الناس في الشركات والمدارس والجامعات والمنازل. ولم يحدث ذلك مصادفة، وإنما نتيجة لجهود مكثفة.





المدير "شين":

عند ظهور القلم "مونامي 153" وجد الكثيرون صعوبة في التخلي عن عاداتهم المألوفة حينذاك في الكتابة بأقلام الحبر السائلة التي كانت الأكثر استعمالا وقتها. كما انتشرت شائعات تقول إن الكتابة بأقلام الحبر الجاف تشوه شكل الكتابة وتقضي على مزايا الخط الجميل الذي كان يتميز به الكوريون. ولذلك فقد استثمرت الشركة مبالغ كبيرة لتنفيذ حملات توعية وتعريف بالمزايا التي يوفرها قلم الحبر الجاف لكل من يريد الكتابة بشكل سهل وسلس ونظيف. وتكلفت تلك الحملات الدعائية حوالي 6 ملايين وون شهريا، وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا وقتها.





© MONAMI

يتكون القلم من خمسة أجزاء فقط، وهو ما جعل منه وسيلة كتابة عملية واقتصادية وأنيقة وسهلة الاستعمال وطويلة البقاء. ومنذ ظهوره في الأسواق في عام 1963 تم بيع حوالي 4.3 مليار قلم منه في السوق الكورية. لو تم رص كل تلك الأقلام التي تم بيعها في خطوط دائرية مستقيمة لبلغ عددها 14 دائرة حول الكرة الأرضية. هكذا صار مونامي أداة الكتابة الأكثر شعبية وانتشارا في كوريا لمدة تزيد عن 5 عقود من الزمان.





المدير "شين":

أنتجت شركتنا نسخا محدودة من أقلام "مونامي" في عام 2014 احتفالا بالذكرى الخمسين على صدور منتجها الأشهر. وخلال ساعة واحدة من طرحها في الأسواق، تم بيع عشرة آلاف قلم منها، وهو ما يعكس مدى ما يجده هذا القلم من شعبية ورواج واسعين. وبعد ذلك طرحت الشركة نسخا فاخرة ومطورة وثمينة من أقلامها لإرضاء أذواق عملائها المخلصين والأوفياء والأثرياء. كما تعاونت الشركة كذلك مع عدد من المؤسسات المشهورة مثل "هيون ديه" و"كاكاوا" و"باسكين روبينز" لعرض وتوزيع منتجاتهم سويا على عملائهم.





ركزت النسخ المحدودة على عرض التصميم الأصلي للقلم بشكله سداسي الأضلاع. أما النسخ الفاخرة المطورة فقد جاءت بلون فضي معدني مختلف عن اللون الأصلي الشعبي القديم. وكان سعر القلم الفاخر الواحد يبلغ عشرين ألف ون كوري، ورغم ذلك السعر المرتفع لقلم حبر جاف إلا أنه تم بيع عشرة آلاف قلم منه خلال ساعة واحدة. وفي تداول إلكتروني لبيع نسخ شديدة التطور من تلك الأقلام، بلغ سعر القلم 300 ألف وون في بعض الأحيان. وقد خطت الشركة خطوات عملية إضافية لطرح عدد من منتجاتها الأخرى ذات الصلة، وهي كلها منتجات فاخرة وجدت رواجا واسعا، حيث جمعت بين الأناقة والجمال والأصالة. كما طرحت الشركة كذلك نسخة محدودة أخرى من أقلامها في الاحتفال والعرض السنوي لفرقة الكيبوب الشبابية "بيغ بانغ" في عام 2016. وافتتحت الشركة أيضا محلات خاصة بها في عدة أسواق، مثل "دونغ ديه مون ديزاين بلازا" في سيول.





المدير "شين":

لم تقصر شركة "مونامي" طموحاتها على السوق المحلية وحدها، وإنما امتدت هذه الطموحات نحو العديد من الأسواق الخارجية التي يشارف عددها المائة، وأهمها الصين وتركيا. منتجاتنا تجد رواجا في تركيا بالذات، وللشركة حاليا قواعد إنتاجية في تايلاند والصين وبولندا تعمل على رصد الميول والتوجهات الاستهلاكية في تلك البلدان من أجل رسم وإعداد استراتيجياتنا التسويقية هناك وفي الأسواق المشابهة.





هذه الشركة تمضي قدما في التوسع رغم أن أدوات الكتابة الورقية تتجه نحو التناقص في عالم اليوم الذي يتطور بسرعة على صعيد الاستعمالات الإلكترونية والذكية. ومن ثم، قررت ألا تركز اهتمامها فقط على أقلام الحبر الجاف، وأن تتوسع نحو إنتاج أدوات أخرى متعددة الأغراض.





المدير "شين":

أدوات وأقلام التأشير التي تصنعها الشركة تجد هي الأخرى شعبية متزايدة بسبب ما تتمتع به من مزايا وظيفية متجددة ومتعددة، حيث يمكن استعمالها لتمييز أدوات المطبخ أو حتى داخل الطائرات والسفن من خلال تقنيات أحبار متنوعة. لقد ظل مركز البحث والتطوير التابع للشركة عاكفا على إجراء تجارب خاصة حول أشكل وأنماط متنوعة من هذه الأدوات.





تتضمن منتجات الشركة أدوات للتأشير والعلامات تمييز بأنها طبيعية وصديقة للبيئة وقابلة للاستعمال حتى على أسطح المطابخ المبتلة والأسطح البلاستكية. "هكذا، ظلت شركة "مونامي" تسعى منذ نحو ستين عاما من أجل نشر منتجاتها داخل مختلف الأسواق الخاصة بأدوات الكتابة، من خلال إصدار منتجات فعالة ومتميزة، وهي مصممة على أن تستمر بنفس النهج في المستقبل أيضا، مواكبة لكل ما يحمله من تغييرات وتطورات.