بلدية سيول تقوم بالعديد من الجهود لتنظيف الهواء من الغبار الدقيق

ⓒ Getty Images Bank

أعلنت بلدية سيول أنها أجرت عمليات تنظيف للغبار الناعم من خلال امتصاص الغبار الناعم وتنظيف الطرق بالماء لتجاوز آثار الغبار الناعم الخطيرة. كما تم حشد 160 سيارة للتنظيف بالماء، و123 سيارة لامتصاص الغبار، من الأول وحتى يوم السادس من شهر مارس.

وبلغ إجمالي المسافات التي تم تنظيفها ثمانية وأربعين ألفا ومائة وسبعة وثلاثين كيلومترا، وهو ما يعادل المسافة بين سيول وبوسان ذهابا وإيابا حوالي ستين مرة. أما عن كمية المياه التي استخدمت في تنظيف الطرق، فقد بلغت ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وثمانين طنا، بزيادة حوالي 17.7 مرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت سبعمائة وثلاثة وستين طنا.

وتمتلك بلدية سيول مائة وثلاثا وعشرين سيارة لامتصاص الغبار الناعم، بعدد أكبر من أي منطقة في كوريا، وتتمكن تلك السيارات من إزالة الغبار فائق النعومة باستخدام مكانس كهربائية. وقد تم تشغيل سبع وثمانين سيارة لامتصاص الغبار الناعم يوميا، ويقدر أنها أزالت حوالي ألفين ومائة وسبعة وثمانين كيلوغراما من الغبار الناعم. وهذه الكمية الكبيرة من الغبار تعادل كيمة الغبار التي تحدث عند تشغيل مائتين وستين ألف سيارة قديمة تعمل بوقود الديزل من الدرجة الخامسة لمسافة عشرة كيلومترات. كما تدير بلدية سيول نظاما لإدارة المعلومات قائما على نظم المعلومات الجغرافية لمراقبة حالات تنظيف الطرق في جميع مناطق المدينة دفعة واحدة.