الممثلة كيم سي آه تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

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فازت الممثلة الكورية "كيم سي آه" البالغة من العمر 11 عاما بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الآنسة بيك"، وذلك في مهرجان "شرم الشيخ" للسينما الآسيوية في مصر، الذي أسدل الستار على دورته الثالثة يوم الجمعة الماضي.

وفيلم "الآنسة بيك"هو أول فيلم تظهر فيه الممثلة "كيم"، وقد نجحت في الحصول على دور البطولة لهذا الفيلم من خلال اختبارات تنافسية حادة.

وأخرجت هذا الفيلم المخرجة "لي جي وان"، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن مدانة سابقة يلاحقها ماضيها في كل مكان، وتقرر إنقاذ طفلة تعاني من العنف الأسري والعالم القاسي.