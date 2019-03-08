فرقة بي تي إس تجري لقاء مع معجبيها دون وجودها

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أجرت فرقة "بي تي إس" الشبابية لقاءً مع معجبيها أمس الأحد في ميدان سيول أمام مبنى بلدية العاصمة سيول دون حضور أعضائها.

وتجمع في هذا اللقاء أكثر من 10 آلاف من معجبي الفرقة حيث استمتعوا بمشاهدة الفيديو الخاص بالحفلات الغنائية التي أقامتها الفرقة عبر شاشات ضخمة، رغم عدم وجود أعضاء الفرقة معهم.

وتخطط الفرقة لإجراء لقاء مماثل يوم الثالث والعشرين من مارس الجاري في سيول.