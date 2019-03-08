كي بي إس تقيل أحد أعضاء برنامج ترفيهي بسبب مزاعم وجود شريط جنسي

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قررت شبكة "كي بي إس" طرد أحد أعضاء فريق أحد البرامج الترفيهية، وسط مزاعم بأنه قام بتصوير مقاطع جنسية بصورة غير قانونية، وقام بمشاركة المقاطع مع آخرين، بما في ذلك "صونغ ري" عضو فرقة "بيغ بانغ".

ووفقًا لما أعلنه منتجو برنامج "يومان وليلة واحدة"، سيتم تعليق ظهور المغني وكاتب الأغاني "جونغ جون يونغ" نظرًا لخطورة القضية.

وطلبت شبكة "كي بي إس" تفهم المشاهدين، وقالت إنها ستقطع المشاهد التي يظهر فيها "جونغ" من الحلقات المسجلة حديثًا التي لم يتم بثها بعد.

وكانت محطة إذاعة محلية قد ذكرت أمس الاثنين أن "جونغ" كان من المشاهير الذين شاركوا في محادثات "كاكاو توك" مع عضو فرقة "بيغ بانغ" لتقديم خدمات جنسية للمستثمرين.

وأضاف التقرير أن "يونغ" شارك صورًا ومقاطع فيديو لتجاربه الجنسية مع عشر نساء على الأقل في غرفة الدردشة خلال 10 أشهر.

وقد بدأت الشرطة تحقيقًا في هذه المزاعم الأخيرة.

وقال "يونغ"، الذي يعمل في برنامج تليفزيوني أمريكي آخر، إنه سيتعاون تمامًا مع تحقيقات الشرطة.