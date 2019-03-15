البرامج الكورية الخاصة بالطعام تحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا

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في ظل تعدد وتنوع البرامج الكورية التي تتناول المأكولات والأطعمة المختلفة، وصلت هذه العدوى إلى الشعب البريطاني حيث يحظى عدد كبير من البرامج الكورية الخاصة بالطعام شعبية كبيرة بين البريطانيين.

ومن الجدير بالذكر أن سبب كثرة تلك البرامج في البلاد يرجع إلى محبة الشعب الكوري لتناول الطعام، ووجود أنواع كثيرة من الأكلات في البلاد، بالإضافة إلى كثرة المطاعم. حيث تقوم هذه البرامج بتعريف المشاهدين بالمطاعم الموجودة في كل أرجاء البلاد وغير المعروفة للجمهور، ويتذوق مقدمو البرامج فيها هذه الأطعمة.

لكن أسباب زيادة شعبية هذه البرامج في بريطانيا تختلف عن كوريا، ففي بريطانيا تنتشر بسبب زيادة عدد الذين يشعرون بالوحدة. كما يزداد عدد الذين يحجزون في المطاعم لتناول الطعام وحدهم بنسبة ملحوظة. ولذلك تم إنشاء وزارة جديدة تحت اسم "وزارة الوحدة"، ويقوم وزيرها بتخطيط الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة حالة الوحدة لدى الشعب البريطاني.