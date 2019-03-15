جدل شديد حول منع بعض المدارس دخول الطلاب بالهواتف المحمولة

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قامت إحدى المدارس الإعدادية في الآونة الأخيرة بفرض نظام جديد على طلابها وهو منع حمل الهاتف المحمول داخل المدرسة من أجل توفير مناخ يساعد على تركيز الطلاب على الدراسة. ونتيجة لزيادة شكاوى الطلاب، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نصيحة لإدارة المدرسة، بتعديل هذا النظام لأنه ينتهك الدستور. لكن المدرسة قالت إنها لا تقبل هذه النصيحة، موضحة أن استخدام الهاتف داخل الصف يعرقل تركيز الطلاب على الدراسة.

ولذلك، كتب الطلاب على موقع الحكومة على الإنترنت، يطلبون إلغاء نظام المدرسة الذي يمنع حمل الهاتف داخلها، ويشدد هؤلاء الطلاب على أنه يجب عليهم أن يتواصلوا مع آبائهم في أثناء الذهاب والرجوع من المدرسة.