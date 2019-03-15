ارتفاع مؤشر الضغط النفسي لدى الشباب بسبب الغبار الدقيق

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أظهرت نتيجة استبيان تم إجراؤه بمشاركة طلاب جامعيين، أن 98 بالمائة من المشاركين يعتبرون الغبار الدقيق كأخطر مشكلة يواجهها المجتمع الكوري حاليا. كما أوضحت 86 بالمائة منهم بأنهم يعانون من أعراض ناجمة عن الغبار. وحول أسباب وجود الغبار، أجاب 82 بالمائة من الطلاب بأنه يأتي من الصين، بينما أجاب 12 بالمائة منهم بأنه جاء بسبب محطات توليد الكهرباء والمصانع في كوريا، وأجاب 3،8 بالمائة منهم بأنه بسبب السيارات الموجودة في كوريا.

كما بلغ مؤشر الضغط النفسي الذي يشعر به الشباب بسبب الغبار الناعم 74 نقطة، في الوقت الذي يبلغ مؤشر الضغط بسبب انقسام شطري كوريا، 40 نقطة. بينما تبلغ نسبة الضغط بسبب عدم الحصول على وظائف، 66 نقطة. وهذا الضغط النفسي العالي بشأن الغبار أدى إلى عدم الثقة في سياسات الحكومة. فقد أجاب 90 بالمائة من المشاركين بأنهم لا يثقون في سياسات الحكومة لمواجهة الغبار، كما أجاب 91 بالمائة بأنهم لا يتوقعون حل مشكلة الغبار في المسقبل القريب. ومن ثم، يخرج بعض الناس من العاصمة سيول متجهين إلى المناطق الشرقية من البلاد، التي تعتبر خالية من الغبار نسبيا، ويرى أكثر من 75 بالمائة من الشباب أنه يجب أن تركز الحكومة على تخطيط السياسات التي تهدف إلى حماية البيئة وحل مسألة تلوث البيئة، حتى ولو تخلت عن نموها الاقتصادي.