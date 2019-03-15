افتتاح أضخم مكتبة لبيع الكتب المستعملة في جنوب شرق العاصمة سيول

ⓒ Getty Images Bank

من المتوقع افتتاح أضخم مكتبة لبيع الكتب المستعملة في منطقة جنوب شرق سيول في نهاية شهر مارس، وقد عبّر سكان المنطقة عن تطلعاتهم إلى افتتاحها في أقرب ووقت ممكن. وسيتم بيع أكثر من 120 ألف كتاب مستعمل على مساحة تبلغ حوالي 1465 مترا مربعا. جاء ذلك بمشاركة 25 محلا للكتب المستعملة، كما يوجد هناك عدد من المقاهي، والعديد من الطاولات لمنح الزوار فرصة لقراءة الكتب بكل راحة.

وتتميز هذه المكتبة بوجود بعض المجلات التي صدرت خلال أعوام السبعينيات والثمانينيات، والتي لم يرها شباب اليوم. وفي زاوية من المحل، توجد بعض الكتب التي تتبرع بها بعض الشخصيات البارزة في المجتمع.