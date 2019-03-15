انطلاق فعاليات مهرجان أبوظبي بعرض لفرقة الباليه الكورية

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انطلقت يوم السابع من مارس الجاري في مسرح قصر الإمارات الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظبي بتنظيم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحت رعاية الشيخ "نهيان مبارك آل نهيان" وزير التسامح، وتحت شعار "ثقافة العزم"، وبعرض لفرقة الباليه الكورية.

وأقيمت أولى أمسيات المهرجان الذي احتفى بثقافة الدولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام، وهي كوريا الجنوبية، حيث احتشد الجمهور الإماراتي في قاعة المسرح الرئيسي لمشاهدة عرض الباليه "جيزيل" الذي قدمته فرقة الباليه الكورية الوطنية على أنغام فرقة الأوركسترا السيمفونية الكورية.

لؤلؤة: ويأتي عرض "جيزيل" مع فرقة الباليه الكورية كأولى الأمسيات ضمن سلسلة تسلط الضوء على الثقافة الكورية وتبرز الإرث الثقافي والفني الهائل لكوريا الجنوبية.

فرح: ويشار إلى أن فرقة الباليه الكورية الوطنية قد تأسست في عام 1962 كأول فرقة باليه محترفة في كوريا الجنوبية، وتضم في عضويتها طيفا متنوعا من 90 من نجوم الباليه على المستوى الوطني.

وقامت الفرقة بجولات في العديد من دول العالم، وفازت ببعض أهم الجوائز من الولايات المتحدة وإيطاليا وروسيا والصين واليابان والهند وإندونيسيا ولاوس وكولومبيا وكندا.

وقالت "هدى إبراهيم الخميس" مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهي مؤسِسَة مهرجان أبوظبي ومديرته التنفيذية، إن حضور فرقة الباليه الكورية الوطنية مع عرض الباليه الرومانسي العريق يسلط الضوء على ثراء المشهد الفني في كوريا الجنوبية، مما يعكس العلاقات القوية بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية في المجالات الثقافية والأدبية إلى جانب العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت أن مهرجان أبوظبي يرسخ دوره كمنصة لقاء ترفع قيم التسامح والانفتاح على العالم، وتستقبل أهم فناني الدولة ضيف الشرف، من راقصي الباليه والموسيقيين المبدعين في الأوركسترا السمفونية.

ومن جانبه أعرب السفير الكوري لدى الإمارات العربية المتحدة "باك كانغ هو" عن سعادته لاختيار كوريا لتكون ضيف شرف لمهرجان أبوظبي لهذا العام والذي يعتبر واحدا من أهم الأحداث الثقافية على مستوى المنطقة، آملا في أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين سيول وأبوظبي.

وقالت المديرة الفنية لفرقة الباليه الوطنية الكورية "كانغ سو جين" إنها تلبي دعوة أبوظبي بكل فخر لما سمعته عن العاصمة الإماراتية أبوظبي من احتضانها لأهم الأعمال الفنية على مستوى العالم.

وأوضحت أن الوصلات المتفردة التي عُرضت على المسرح تم تصميمها خصيصا للجمهور الإماراتي ، وهي تروي كيف ينتصر الخير على الشر في صورة معبرة انسجاما مع عام التسامح.

وإلى جانب العرض الذي قدمته فرقة الباليه الكورية في أولي أمسيات مهرجان أبوظبي، أقامت فرقة الأوركسترا السيمفونية الكورية حفلها الأول في العالم العربي ضمن ثاني أمسيات المهرجان بمشاركة عازف البيانو "تشو جيه هيوك".

وفي الجزء الأول من الأمسية الثانية، قدمت فرقة الأوركسترا الكورية مقطوعة كونشيرتو البيانو رقم 1 من أعمال الموسيقار العالمي "فرانز ليست"، وعزفت أيضا مقطوعة للموسياقر العالمي "أنتونين دفوراك" في الجزء الثاني منها.

واحتفاء بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الذي افتتح أمس الخميس ويستمر انعقاده حتى يوم الحادي والعشرين من مارس في أبوظبي، سيقام غدا السبت على مسرح قصر الإمارات حفل بعنوان "معاً للاندماج" بمشاركة مجموعة مختارة من الفنانين من كوريا، وفي مقدمتهم مغنية السوبرانو الشهيرة "تشو سو مي".





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