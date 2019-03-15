منحة كورية لإضافة 50 سريرا في مركز الناصرية العراقي لأمراض القلب

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أعلنت دائرة الصحة في محافظة "ذي قار" العراقية الأسبوع الماضي عن حصولها على موافقة من وزارة الصحة والبيئة العراقية على إضافة 50 سريرا خاصا بجراحة الأطفال في مركز الناصرية للقلب، من خلال المركز العراقي الكوري لعلاج وبحوث أمراض قلب الأطفال.

وسيقوم مركز الناصرية للقلب بتقديم خدماته لمحافظات "ميسان" و"المُثنى" و"الكوت" و"النجف" و"الديوانية" و"كربلاء" بالإضافة إلى "ذي قار"، نظرا لأنه المركز التخصصي الأول في العراق من حيث العلاج والبحوث الطبية المتخصصة في أسباب ومكافحة تشوهات القلب الولادية ولدى الأجنة وأسباب أمراض القلب الوراثية عند الأطفال.

وأشار المركز إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين الكوري والعراقي لإكمال هذا المشروع من بناء وتجهيز المركز بعد حصول الموافقات الرسمية من الطرفين ضمن المنحة المقدمة من كوريا الجنوبية.