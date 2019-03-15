كوريا والإمارات تعززان التعاون في مجال الملكية الفكرية

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وقعت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية وفحص طلبات براءات الاختراع في الإمارات.

وتم التوقيع على هذه المذكرة بين المهندس "محمد أحمد بن عبد العزيز" وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، و"بارك وون جو" مفوض الهيئة الكورية للملكية الفكرية، وبحضور المهندس "سلطان بن سعيد المنصوري " وزير الاقتصاد الإماراتي.

وقال المهندس "محمد أحمد بن عبد العزيز" إن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد الإماراتية على تطوير قدرات الدولة وإمكانياتها في مجال الملكية الفكرية وحمايتها والتوعية بها، وتعزيز القدرات الوطنية على صعيد فحص طلبات براءات الاختراع من خلال تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الدول العريقة في هذا المجال وفي طليعتها كوريا الجنوبية.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة جاء استكمالا لمجموعة من المذكرات والاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم والملحق الخاص بها والتي تم توقيعها عام 2014.

ومن جانبه، أشاد مفوض الهيئة الكورية للملكية الفكرية بالخطوات الكبيرة التي قطعتها الإمارات على طريق تطوير منظومة الملكية الفكرية وفقا لأفضل التجارب والممارسات العالمية.

وأكد على أن الهيئة الكورية تحرص على تعميق تعاونها مع وزارة الاقتصاد الإماراتية لرفع كفاءة قطاع الملكية الفكرية وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق الاستفادة من الخبرة الطويلة التي اكتسبتها كوريا في مجال أنظمة الملكية الفكرية.

وأشار أيضا إلى أن الخبراء الكوريين يعملون على نقل المعرفة وتقديم التدريب لكوادر الوزارة الإماراتية من أجل تطوير نظام الملكية الفكرية وإدامته وبناء قدرات الكوادر الإماراتية العاملة في مجال أنظمة الملكية الفكرية وفحص براءات الاختراع,

وتنص المذكرة على قيام الهيئة الكورية للملكية الفكرية بمساعدة وزارة الاقتصاد الإماراتية في تحقيق أهدافها الخاصة بتعزيز الوعي المتعلق بالملكية الفكرية، بالإضافة إلى إنشاء منظومة ملكية فكرية حديثة وفعالة في الإمارات العربية المتحدة.