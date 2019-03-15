مثول الرئيس الكوري الأسبق تشون دو هوان أمام المحكمة

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مثل الرئيس الكوري الأسبق "تشون دو هوان" يوم الاثنين الماضي أمام محكمة إقليمية في مدينة "كوانغ جو" بتهمة التشهير بالكاهن الكاثوليكي الراحل "تشو بي أو"، في المذكرات التي أصدرها في شهر أبريل من عام 2017.

الجدير بالذكر أن الكاهن "تشو" قد قال إنه شاهد جنودا يطلقون النار على مواطنين من طائرات هليكوبتر خلال حملة القمع ضد انتفاضة "كوانغ جو" للديمقراطية، التي اندلعت في شهر مايو من عام 1980.

ووصف الرئيس الأسبق "تشون" في مذكراته الكاهن "تشو" بأنه "كاذب"، وهو ما تسبب في مقاضاة "تشون" دون احتجاز بتهمة التشهير في شهر مايو من العام الماضي.

كما وصف "تشون" انتفاضة "كوانغ جو" بأنها "شغب"، ونفى حدوث إطلاق النار على المواطنين من طائرات هليكوبتر.

ومن خلال المحاكمة سيتم الكشف عن الحقائق المتعلقة حول ما إذا كان "تشون" قد قام بالشهير بالكاهن الراحل، رغم علمه بإطلاق النار على المواطنين من طارات هليكوبتر، وفي حال إدانته قد يواجه "تشون" عقوبة تصل إلى السجن عامين، أو 5 ملايين وون غرامة، بحد أقصى.

وطبقا لتقرير صادر عن اللجنة الخاصة بالتحقيقات التابعة لوزارة الدفاع، تم إطلاق النار من بعض الطائرات من بين 40 طائرة هليكوبتر تم إرسالها إلى "كوانغ جو" حينذاك، ضد المواطنين المشاركين في المظاهرات.

كما أفادت نتائج تحليل آثار طلقات الرصاص في أحد مباني مدينة "كوانغ جو"، والذي أجرته هيئة الطب الشرعي الوطنية، بأن الرصاص قد جاء من خارج المبنى ومن طائرات هليكوبتر كانت تحلق في سماء "كوانغ جو".

ووجهت النيابة العامة اتهاما للرئيس الأسبق "تشون دو هوان" بناء على وثيقة سرية للسفارة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية تفيد بأن القوات حذرت من إطلاق النار من طائرات هليكوبتر وأنه جرى إطلاق النار بالفعل.

الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري الأسبق "تشون دو هوان" قد قاد انقلابا عسكريا في الثاني عشر من شهر ديسمبر من عام 1979، وكان قائدا لقوات الأمن آنذاك، ثم تولى السلطة في شهر أغسطس من عام 1980 من خلال انتخابات غير مباشرة بعد قمع انتفاضة "كوانغ جو" للديمقراطية.

وستقام جلسة ثانية لمحاكمة "تشون" يوم الثامن من شهر أبريل القادم.