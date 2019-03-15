بي تي إس تعود في أبريل

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من المقرر أن تعود فرقة "بي تي إس" بألبوم جديد بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا" يوم الثاني عشر من شهر أبريل القادم، وذلك بعد 8 أشهر من إصدار ألبومها السابق "أحب نفسك: الإجابة" في شهر أغسطس من العام الماضي.

وكانت الفرقة قد تصدرت قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية مرتين بألبوماتها المسلسل "أحب نفسك" .

وستقوم فرقة "بي تي إس" بجولة عالمية تشمل 8 مدن حيث ستقدم عروضها في لوس أنجلس يومي الرابع والخامس من مايو، وفي شيكاغو يومي الحادي عشر والثاني عشر من مايو، وفي نيو جارسي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من مايو، وفي باريس يومي السابع والثامن من يونيو ، في أوساكا يومي السادس والسابع من يوليو، وشيزووكا يوميم الثالث عشر والرابع عشر من يوليو القادم.