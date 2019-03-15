إدراج ألبومي بي تي إس ضمن قائمة أفضل 10 ألبومات عالمية لعام 2018

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تم إدراج ألبومي فرقة "بي تي إس" الشبابية ضمن قائمة 10 أفضل الألبومات العالمية لعام 2018 التي أعدها الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية.

واحتل ألبوم الفرقة بعنوان "أحب نفسك: الإجابة" وألبومها الآخر بعنوان "أحب نفسك: الدموع" المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه القائمة.

وتعد فرقة "بي تي إس" أول فنان كوري يتم إدراجه ضمن قائمة أفضل الألبومات العالمية.

وكانت الفرقة قد احتلت المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الفنانين العالميين لعام 2018 التي كشف عنها الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية في شهر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تصدر فرقة "بي تي إس" ألبوما جديدا بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا" يوم الثاني عشر من شهر أبريل.

وفي اليوم التالي، ستكشف الفرقة لأول مرة عن ألبومها الجديد عبر برنامج "ليلة السبت على الهواء" لمحطة "إن بي سي" الأمريكية.