حظر تحليق الطائرات بوينغ 737 ماكس في الأجواء الكورية

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قررت الحكومة الكورية حظر عبور وتحليق طائرات بوينغ 737 ماكس في الأجواء الكورية، وهبوطها في المطارات الكورية، وذلك بعد أن اتخذت شركة "إيستار إير" الكورية للطيران قرارا بتعليق رحلات طائرتيْها من هذا الطراز.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة بوينغ 737 تم تطويرها كطائرة ركاب ذات محركين، وهي أقصر طولا وأقل تكلفة، وتحظى بإقبال كبير من شركات الطيران العالمية. كما تعد الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 التي تحطمت اثنتان منها في الآونة الأخيرة، هي طائرة الجيل القادم من سلسلة 737.

ويصل طول الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 إلى 39.52 متر، وعرضها 35.92 متر، وتصل سرعتها إلى 839 كيلومترا في الساعة، وقد بدأت خدماتها التجارية عام 2017.

وتبين أن عدد شركات الطيران التي تستخدم طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" يبلغ 47 شركة على مستوى العالم، وكانت تعتبر شركة "ساوث ويست" الأمريكية أكثر شركات الطيران استعمالا لها بمجموع 34 طائرة، وتلتها كل من "أمريكان إير"، و"إير كندا" ، و"إير نام بانغ" الصينية، بأكثر من 20 طائرة.

وبلغ عدد الرحلات التي تمت باستخدام الطائرات "بوينغ 737 ماكس 8" ما يصل إلى 8500 رحلة أسبوعيا حتى قبل تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الثلاثاء الماضي.

وتسلمت شركة "إيستار إير" الكورية للطيران طائرتين من هذا الطراز في أواخر هذا العام لتسيير رحلات على الخطوط قصيرة المدى مثل اليابان وتايلاند، لكنها قررت تعليق رحلات هاتين الطائرتين يوم الأربعاء الماضي.

وكانت الشركات الكورية، ومنها شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، تخطط شراء 100 طائرة من طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" على المديين المتوسط والطويل، بما في ذلك 14 طائرة خلال هذا العام.

الجدير بالذكر أن طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تابعة لشركة طيران "لاين إير" قد تحطمت يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من العام الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا مما أسفر عن مقتل 189 راكبا كانوا على متنها، ثم تحطمت طائرة أخرى من نفس الطراز يوم العاشر من مارس الجاري بعد ست دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مما أسفر عن مقتل 157 راكبا.

والسؤال الآن هو: ما السبب في تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال فترة قصيرة؟ ويقول بعض الخبراء ردا على هذا التساؤل إن السبب قد يرجع إلى خلل فني في نظام التحكم أو في البرمجيات.