سيول تؤكد أن واشنطن وبيونغ يانغ تعتزمان مواصلة الحوار بينهما

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أكد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية على أهمية دور الوساطة الذي تقوم به سيول بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، في الوقت الذي تزداد فيه حدة الحرب النفسية بينهما بعد انتهاء قمة هانوي دون التوصل إلى اتفاق.

ويمكن القول إنه ليس من المستغرب أن تقوم كل من واشنطن وبيونغ يانغ بتحميل بعضهما البعض مسؤولية فشل قمة هانوي، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى إفساد جو الحوار الذي تشكّل بينهما بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ولحسن الحظ، يبدو أن الجانبين مازالا عازمين حتى الآن على الحفاظ على هذا الحوار بينهما، وهو ما يسلط الضوء على دور الوساطة الذي يمكن أن تقوم به كوريا الجنوبية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

فبعد انتهاء قمة هانوي بالفشل، عبرت الولايات المتحدة عن تساؤلات حول نية كوريا الشمالية بشأن نزع أسلحتها النووية. وردا على ذلك، هددت نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" باستئناف التجارب النووية والصاروخية.

ولم ترد واشنطن على تصريح نائبة الوزير "تشيه" بشكل مباشر، ولكن عبر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الجمعة الماضي عن أمله في مواصلة المفاوضات مع كوريا الشمالية، كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" على أهمية حل القضايا المعلقة بين البلدين من خلال الحوار.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة تتمسك بموقفها الداعي إلى الحل الشامل للقضية النووية لكوريا الشمالية من خلال النزع الكامل للسلاح النووي وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ في آن واحد.

أما كوريا الشمالية فتدعو الولايات المتحدة إلى تخفيف بعض العقوبات مقابل تفكيك منشآتها النووية في يونغ بيون.

وضمن الجهود الرامية لتحقيق مطالبهما، يظل كل جانب يتخذ موقفا صارما، حيث هددت كوريا الشمالية باحتمال استئناف التجارب النووية والصاروخية، وأكدت الولايات المتحدة على أهمية تعزيز العقوبات على بيونغ يانغ، مطالبة الصين بفرض ضغوط على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية.

ولكن في الوقت نفسه، عبرت عن نيتها مواصلة الحوار مع بيونغ يانغ، وهو ما يشير إلى أهمية دور الوساطة الذي ستعلبه كوريا الجنوبية .