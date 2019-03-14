© Funzin

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.... واليوم سنتعرف على شركة "فنزين Funzin" المتخصصة في تطوير برامج وقطع إلكترونية من الجيل الخامس تستخدم في السيارات الذكية. عن هذه الشركة واستراتيجيتها ومنتجاتها المتطورة، يحدثنا مديرها التنفيذي "كيم جو هان".





شركة "فنزين" متخصصة في تطوير برامج الكمبيوتر. هناك شركات كثيرة لتصنيع ماكينات ونظم متعلقة بالمعلومات والاتصالات، لكن شركتنا تركز على الجانب المتعلق بالسوفتوير عن طريق تطوير حلول مرتكزة على المعلومات والاتصالات تساعد على القيام بمهام وظيفية محددة. لفتت شركتنا الأنظار أول الأمر من خلال تطوير منتجها "أوصُلوت Ocelot"، وهو منتج لقياس وتحليل البيئة الخاصة بذبذبات الراديو للاتصالات اللاسلكية المتحركة. منذ عام 2013، شرعت الشركات المعنية بصناعة الاتصالات في كوريا في التعامل مع موضوع تداخل الذبذبات بين موجات الراديو. ففي الوقت الذي كانت فيه شركات التشغيل ومعاهد الأبحاث المحلية الكورية تجد صعوبة في تحديد سبب المشكلة، تمكنت شركتنا من تحديد مصدر المشكلة من خلال استعمال منتجها "أوصُلوت"، مما ساعد على حل المشكلة بشكل سليم. واعترافا بذلك الإنجاز الكبير، حصلت الشركة على وسام من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكانت تلك بداية الشهرة الحقيقية للشركة وبداية انطلاقها الكبير لتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع عدد من الشركات والمعاهد البحثية ذات الصلة.





اسم الشركة "فنزين" هو مزج بين الكلمة الإنجليزية "فن Fun " أي "ترفيه" أو "متعة"، والكلمة الكورية "زين zin" التي تعني "تقدم" و"تطور". وقد تأسست الشركة في عام 2006 برؤية خاصة بهدف مزج المتعة بالتطور. وكما أوضح المدير التنفيذي للشركة بنفسه، فقد كانت بداية الشهرة الحقيقية لهذه الشركة كقوة مؤثرة في المجال الذي اختارته، في عام 2013، عندما نجحت في التوصل لحل لمشكلة تداخل الذبذبات، وذلك من خلال منتجها "أوصلوت" الذي كانت قد انتجته قبل عام واحد فقط من ذلك الإنجاز. ففي كوريا، التي تشتهر بقدراتها المتطورة في نظم الاتصالات، تنتشر العديد من محطات الإرسال اللاسلكي فوق أسطح العمارات الشاهقة والمنازل وفي الشوارع، كما أن كوريا أيضا دولة ذات تضاريس وعرة مما يعني أن ذبذبات موجات الراديو تكون دائما قابلة للتصادم والتداخل، وهو ما يحدث اضطرابات لدى الناس الذين يستعملون الاتصالات المتحركة، ويؤدي أيضا إلى صعوبة في التعامل مع شبكة الإنترنت لاسلكيا. وقد نجحت شركة "فنزين" في معالجة تلك المشكلة المعقدة.





المدير "كيم" :

قمنا بتحميل الجهاز في السيارة والتحرك حول العديد من الأماكن لقياس وتحليل حالات الذبذبة. في الماضي كان ذلك يتطلب إحضار القيم والأرقام التي يتم قياسها لمركز الأبحاث، ثم يقوم الباحثون بتحليلها ودراستها وتقديم تقارير بشأنها. الآن لم يعد ذلك ضروريا، بعد نجاح الشركة في تطوير منتجها الرئيسي، حيث صار التحليل يتم ميدانيا في الوقت الحقيقي. يمكننا كذلك المتابعة والتأكد من استعمال الأنماط المطلوبة بالشكل الصحيح وحسب المعايير المحددة، ويمكننا إجراء الاختبارات اللازمة وفحص أي مشكلة بالدقة المطلوبة وتحديد الخطأ تمهيدا لتصحيح الخطأ عند الضرورة.





تقوم المعدات اللاسلكية بتحليل كمية ضخمة من البيانات على أرض الواقع لتحديد وكشف أي إشارات ذات خلل ومعرفة سبب الخلل ومعالجته. ومن المتوقع أن تحقق تلك التقنية الجديدة درجة عالية من الأمان لكل أنواع الاتصالات المتحركة في كوريا، التي صارت مستعدة الآن لولوج مرحلة التسويق التجاري لخدمات وشبكات الجيل الخامس من الاتصالات النقالة.





المدير "كيم" :

شبكات الجيل الخامس لن يستفيد منها فقط المستعملون الأفراد وإنما كل الصناعات التي تتصل بشبكة الإنترنت وتستعمل إنترنت الأشياء ومختلف أنواع الأجهزة الذكية. من المؤكد أن خدمات الجيل الخامس ستساعد في خلق حياة أسهل وأفضل وأجمل، وأكثر فاعلية. في الجانب الأخر، فإن مثل هذه التطورات الجديدة ربما سيكون فيها بعض الأخطار والسلبيات. فأي فشل أو توقف لشبكات الجيل الخامس لن يؤدي فقط لإغلاق خطوط الاتصالات، وإنما أيضا وقف عمل الماكينات والمشغلات والمصانع وتعطيل حركة المرور. لهذا فإن شبكات الجيل الخامس تتطلب إجراءات أمن وسلامة دقيقة ومحكمة. وبالتالي لم يكن من المفاجئ أن كل شركات الاتصالات المتحركة استثمرت جهودا ضخمة في تطوير الجيل الخامس بمواصفات دقيقة قادرة على كشف ورصد أي مشكلات محتملة. شركتنا "فنزين" شاركت في تلك الجهود ونجحت في إيجاد حل ناجع وذكي.





© Funzin

شبكات الجيل الخامس أسرع بما يزيد عن عشرين مرة مقارنة بشبكات الجيل الرابع. وفي حالة وجود أي خطأ في شبكات الجيل الخامس، التي تربط بين الأفراد والأشياء والبيانات، فإن البنيات الرئيسية هي التي ستتعرض لأخطار وأضرار أكبر. واضعة كل ذلك نصب عينها، عكفت هذه الشركة على تطوير أول نظام قادر على رصد وكشف أي أخطاء تتعلق بالاتصالات ذات الصلة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وتعتبر شركة "فنزين" رائدة في مجال السوفتوير في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي يعد عالمها المتجدد عالما واسعا بلا حدود.





المدير "كيم" :

قمنا في مجال تطوير القطع والأجزاء الإلكترونية للسيارات الذكية بالتوصل لحل جديد أطلقنا عليه اسم "فيوجن FUSION" أي "اندماج"، وقد وجد هذا المنتج قبولا واسعا عند عرضه في المعرض العالمي الأكبر في هذا المجال، وهو معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية لعام 2019 في لاس فيغاس. فبواسطة الذكاء الاصطناعي، يستطيع نظام "فيوجن" التعرف على وجه السائق ويقوم بشكل آلي بتجهيز مقعد القيادة بما يناسبه، مثل ضبط مقعد القيادة والمرايا الخارجية وتشغيل الموسيقى المفضلة له أو ضبط محطة الراديو التي اعتاد على الاستماع إليها.





أبدى العديد من شركات السيارات العالمية، ومن بينها "فورد" و"جي إم"، رغبة في التعاقد مع شركة "فنزين" لشراء منتجاتها ذات الصلة بالسيارات الذكية.





المدير "كيم" :

حاليا ينتشر نظام المشاركة في في السارات على الصعيد العالمي. فالكثير من الناس صاروا يفضلون تبادل قيادة السيارة خاصة خلال السفر والقيادة لمسافات بعيدة. ربما يكون لكل سائق ميوله وطريقته في القيادة. وبتخزين ملامح وجه كل سائق يستطيع الجهاز التعرف على السائق وإعداد السيارة بالشكل والمواصفات المناسبة له. يستطيع الجهاز فعل ذلك في أي سيارة بغض النظر عن الموديل أو الماركة. يتم استعمال هذا النظام الجديد الآن في سيارات محدودة على أساس تجريبي، لكن الكثير من السيارات خاصة الفاخرة، شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت هذا النظام في المستقبل القريب.





شركة "فنزين" الكورية مستعدة لتقديم المزيد من الحلول الذكية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، خاصة في مجال السيارات الذكية، وهي ترى أنها ما زالت في مرحلة البداية في طريقها اللامحدود من التطور التكنولوجي.