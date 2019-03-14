البرلمان الكوري يبدأ اليوم جلسة استجواب

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بدأ البرلمان الكوري اليوم الثلاثاء أولى جلساته الاستجوابية لهذا العام والتي سيستغرق انعقادها 4 أيام.

وخلال هذه الجلسة، سيقوم نواب البرلمان باستجواب رئيس الوزراء "لي ناك يون" ووزرائه بشأن موقف الحكومة من القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية، بما فيها نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وإصلاح نظام الانتخابات العامة، والسياسات الاقتصادية المبنية على زيادة الدخل، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة.

ومن المتوقع أن ينتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير، بلهجة شديدة، أداء الحكومة بسبب انهيار القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي، وأن يطالب هذان الحزبان الحكومة بإحداث تغيير في سياساتها تجاه كوريا الشمالية.

أما الحزب الديمقراطي الحاكم فمن المتوقع أن يدافع عن موقف الحكومة تقديرا لدور الوساطة الذي قام به الرئيس الكوري "مون جيه إين" في تشكيل جو الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي.

كما يتوقع أن يطلب الحزب الحاكم من أحزاب المعارضة تقديم الدعم للجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وفيما يخص السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ينتظر حدوث مواجهة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بشأن فاعلية تلك السياسات، حيث يدعى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي أن سياسة النمو المبني على زيادة الدخل تسببت في توسيع نطاق استقطاب الدخل.

ويخطط الحزب الديمقراطي الحاكم للتأكيد على أهمية تخفيف القيود من أجل تحقيق النمو الشامل، وبالتالي سيدعو أحزاب المعارضة إلى المصادقة على مشروعات القوانين ذات الصلة بمعيشة الشعب في أسرع وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم في جلسة الاستجواب تناول القضايا المتعلقة بمكافحة الغبار الناعم، وتفكيك سدود خزان الري في الأنهار الأربعة، وسياسات الحكومة لتخفيف الاعتماد على الطاقة النووية، والجدل حول فضيحة النادي الليلي "الشمس الحارق"، التي يشتبه في أن المطرب "سونغ ري" عضو فرقة "بيغ بانغ" متورط فيها.

أيضا من المتوقع أن يتم في جلسة الاستجواب البرلمانية بحث قضايا إنشاء هيئة مستقلة للتحقيقات، وتعديل صلاحيات التحقيق بين النيابة والشرطة، والفضيحة الجنسية التي تورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" في عام 2013.