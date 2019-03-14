تفعيل قانون جديد للحد من حوادث المرور الناتجة عن قيادة المسنين

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في ظل ارتفاع نسبة حاملي رخصة القيادة الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عاما باستمرار لتصل إلى 9% من إجمالي حاملي رخص القيادة. زادت نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على أيادي هؤلاء السائقين المسنين لتصل إلى 22% من إجمالي عدد الوفيات بالحوادث المرورية.

وفي هذا الصدد تدرس الحكومة بعض الإجراءات مثل حظر قيادة السيارة في الليل لضعف الرؤية، أو حظر قيادة السيارة على الطرق السريعة، حيث تؤدي الحوادث فيها إلى خسائر ضخمة جدا. كما أطلقت بلدية سيول نظاما للتنازل عن رخص القيادة للمسنين طواعية مقابل حوافز مالية تقارب 100 ألف وون على شكل بطاقة مواصلات عامة، وهو نظام يشهد إقبالا هائلا جدا. ففي أول يوم من بدء تنفيذ هذا النظام، بلغ عدد المسنين الذين تنازلوا عن رخصهم إلى 31 مكتبا للشرطة و4 مراكز لاختبار رخص القيادة، 613 مسنًا. ويمثل هذا العدد أكثر من 61% من العدد التي تم تخطيطه لتقديم بطاقة المواصلات العامة بقيمة مائة ألف وون، وهو ألف شخص.

وبسبب المنافسة الشديدة بين المسنين تخطط بلدية سيول لاختيار 500 شخص حسب السن، والخمسمائة المتبقية بالقرعة. وقد ظهرت نتائج إيجابية فور تطبيق هذا النظام، حيث انخفض عدد الوفيات الناتجة عن قيادة المسنين من 35 شخصا في عام 2017 إلى 18 شخصا في عام 2018.

وفي هذا الصدد، يقول الخبراء إن الوقت حان للتفكير في إنشاء بنية تحتية للمرور يمكن من خلالها للمسنين الذين أرجعوا رخصهم التنقل براحة، ومن المهم نشر الوعي بهذا بين المواطنين دون الاكتفاء بتقديم حوافز مالية مثل بطاقة المواصلات.