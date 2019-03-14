تأثر الشباب الكوري في الاستهلاك بالمعتقدات السياسية والاجتماعية

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ظهر في الآونة الأخيرة نوع جديد من الاستهلاك الذي يرتبط بالمعتقدات السياسية والاجتماعية، والذي يتتشر بوضوح بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وفي مقابلة مع أحد الطلاب الجامعيين قال إنه لا يتردد في اختيار العلامة التجارية للراميون من بين كل الأنواع الأخرى، حيث يختار منتجات شركة "أو طو كي" فورا. وذلك بعد أن قرأ قصة مثيرة للتعاطف مع رئيس شركة "أو طو كي" الذي لم يرفع سعر منتجات الشركة من الراميون لمدة 11 عاما، كما أنه يلتزم بتوظيف كل الموظفين بشكل نظامي حتى العاملين في كشك تقديم العينات المجانية في المتاجر.

وفي مقابلة أخرى مع طالب جامعي آخر قال إنه يشتري منتجات للعلامة التجارية "ماري موند" دائما، بما في ذلك غطاء المحمول، والحقيبة الإيكولوجية، والقميص. لأن هذه الشركة تتقاسم جزءا من أرباحها لمساعدة المسنات ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبه الجيش الياباني خلال فترة الاستعمار الياباني لكوريا. وقال هذا الطالب إنه لا يتمسك بشراء هذه المنتجات بسبب أسعارها الرخيصة أو جودتها العالية فحسب، بل يشتريها متأثرا بمساهمة تلك الشركات في المجتمع. مضيفًا أن العالم لن يتغير لمجرد أنه يشتري هذه المنتجات، لكن جمع القوة الشرائية لكل فرد قد يؤدي إلى إحداث تغيير له معنى كبير.

وفي هذا الصدد، أرجع الخبراء الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة إلى أن المناخ الاجتماعي الذي اعتبر طرح الأفكار الشخصية شيئا غير مؤدب في الماضي قد تغير الآن تماما، وجيل الشباب أدرك قوة الشعب مرورا ببعض القضايا التاريخية مثل مظاهرات الشموع، والتي يمكن أن تغير العالم من خلال تجمع أيادي الشباب الصغيرة.