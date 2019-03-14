صحيفة نيويورك تايمز تشيد بمكتبة غابات حديقة سام تشونغ في إحدى مقالاتها

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مكتبة غابات حديقة "سام تشونغ"، حيث نشر السيد "David" في ركن بعنوان "إنهاء هوس الابتكار" في "نيويورك تايمز" عما شعر به بعد زيارته لمكتبة غابات حديقة "سام تشونغ" يوم السابع من ديسمبر الماضي.

يذكر أن السيد "David" قد اختار في ركنه مكتبة غابات حديقة "سام تشونغ" كخلاصة الابتكار القائم على الإنسان الذي يجب على المجتمع المتحضر المتقدم في القرن الحادي والعشرين السعي إليه في نهاية المطاف. وأضاف أنه رأى مستقبل الابتكار من مكتبة "سام تشونغ"، حيث يوجد في الحديقة المليئة بالغابات الخضراء مبنى مزود بتصميم بسيط، وفيه كتب ممتازة ومقهى وفناء.

كما قال السيد David" إن سيول تعتبر واحدة من أكبر المدن الحديثة في العالم وهي مليئة بأحدث التقنيات، ومكتبة غابات حديقة "سام تشونغ" صممت بشكل خاص كمكان للعلاج.

ومن الحدير بالذكر أن مكتبة غابات حديقة "سام تشونغ" هي عبارة عن مكتبة صغيرة تدار على شكل مقهى للكتب بواسطة رئاسة منطقة "جونغ نو". وتتكون المكتبة من طابقين، الأول فوق الأرض، والثاني تحت الأرض، ويمكن قراء الكتب في الطابقين.

في الطابق الأول فوق الأرض توجد بعض الطاولات ليتمكن الزوار من قراءة الكتب وشرب القهوة أو الشاي، كما يوجد مكان يخلع فيه الزوار أحذيتهم، ويجلسون لقراءة الكتب بشكل مريح. كما تجري بعض البرامج الخاصة في الطابق الأول تحت الأرض، بما فيها برنامج توسيع نطاق التفكير من خلال الرسم. وفي مقابل مبنى المكتبة يوجد مكان لتجربة الغابات للأطفال الصغار، حيث يجربون فيه ثلاث غابات نقية، ويلعبون ويرصدون ويتعلمون فيه الانسجام مع الطبيعة، مما يعطي متعة وسعادة كبيرة جدا للأطفال.

يذكر أن بلدية سيول قد اختارت حديقة "سام تشونغ" كحديقة تُسعد المرأة لأن معظم الطرق الصاعدة والنازلة تتكون من سلالم خشبية، ومن ثم لا تُتعِب كثيرا، وتناسب المرأة في المشي، كما تم تركيب كاميرات مراقبة وأجراس طوارئ في عدة أماكن، منا يجعلها مكانًا آمنًا للنساء.