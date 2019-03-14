زيادة ملحوظة في عدد الشعراء الكوريين بفضل المسابقات الشعرية

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في ظل اهتمام المجتمع الكوري بالأدب وخاصة في الآونة الأخيرة، أصبح عدد الشعراء في البلاد في تزايد مستمر سواء كانوا محترفين أم غير محترفين. حيث يتم إصدار عشرات الآلاف من القصائد الشعرية في المسابقات الأدبية التي تنظمها الشركات الإعلامية كل سنة. فمثلا بلغ عدد القصائد الشعرية التي تم التقدم بها إلى المسابقات الأدبية في هذا العام خمسين ألف قصيدة تقريبا، ويولد حوالي عشرين شاعرا جديدا من خلال المسابقات الأدبية التي تقام في كل ربيع.

بالإضافة إلى أكاديميات الشعر التي تعتبر محطة ضرورية يمر بها الراغبون في أن يصبحوا شعراء تشهد إقبالا كبيرا باستمرار، فمثلا أسست دار "تشانغ بي" للكتب دورة عن كتابة القصائد في عام 2016، ويبلغ إجمالي عدد المسجلين فيها أربعمائة وستين شخصا.

وفي هذا الصدد قال مسؤول في دار "تشانغ بي" إن التسجيل ينتهي في غضون عشرة أيام من بدئه، وبالتالي تكون هناك دائما قائمة من المنتظرين. وحسبما قالت مكتبة "علاء الدين" لبيع الكتب على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، فإن حجم مبيعات الدواوين الشعرية في العام الماضي ارتفع بنسبة 43.1 بالمائة مقارنة مع عام 2014، وبنسبة 78 بالمائة مقارنة مع عام 2013. كما أطلقت دار "تشانغ بي" للكتب تطبيقا خاصا بالقصائد في أبريل في عام 2017، وبلغ عدد مستخدميه ثلاثمائة ألف شخص.بالإضافة إلى حساب تويتر باسم "سي بوت"، والذي يقوم بترشيح القصائد بشكل عشوائي، ويبلغ عدد المشتركين فيه حوالي مائة وثلاثة عشر ألف شخص.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في مكتبة "yes24" لبيع الكتب على الإنترنت إن الشعراء الشباب يصدرون مختلف أنواع كتب القصائد، وتتم مشاركة القصائد في مواقع خدمة التواصل الاجتماعي بنشاط، مما يؤدي إلى بيع كتب القصائد في النهاية.