إزالة مخيمات بالتذكير بضحايا العبارة سيه وال

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تمت إزالة المخيمات التي أقيمت في ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول للتذكير بضحايا حادث غرق العبارة "سيه وال" الذي وقع في يوم الرابع عشر من يوليو في عام 2014. جاء ذلك بعد مرور أربع سنوات وثمانية أشهر من تأسيس هذه المخيمات.

وأعلنت بلدية سيول أن أسر الضحايا أعربت عن نيتها إزالة المخيمات طواعية، كما أقيمت مراسم لنقل صور الضحايا التي كانت موجودة في ساحة كوانغ هوا مون إلى مقر بلدية سيول بشكل مؤقت. حيث بدأت مراسم نقل صور الضحايا بتقديم تحية صامتة إلى أرواح الضحايا، وإجراء بعض الطقوس الدينية، ثم إلقاء خطاب، وذلك بحضور الراهب البوذي "ميونغ جين"، والقس المسيحي "هونغ يو هان"، والقس الكاثوليكي "سو يونغ سوب"، الذين قاموا بإجراء الطقوس الدينية ترحما على أرواح الضحايا وتعزية لأسرهم. وبعد ذلك، ألقى رئيس لجنة أسر ضحايا حادث غرق العبارة "سيه وال"، وهو والد والد الطالب "جون هيونغ" الذي راح ضحية للحادث، خطابا تذكاريا أمام صور ثلاثمائة وأربعة من الضحايا، وأعرب عن شكره وامتنانه للمواطنين الذين ظلوا يقفون بجانبهم للمطالبة بالتحقيق في أسباب الحادث.

وتعتبر ساحة "كوانغ هوا مون" رمزا على مأسوية حادث غرق العبارة "سيه وال" وعلى تضامن المواطنين، حيث تم تنظيم إضراب عن الطعام لأسر الضحايا، ومظاهرات احتجاجية ضد تنفيذ القانون الخاص بالعبارة "سيه وال" لمدة أربعمائة وست عشرة ساعة.

وقال رئيس لجنة أسر الضحايا في خطابه إن ساحة "كوانغ هوا مون" تعتبر منبرا ومركزا لمظاهرات الشموع، ونحن الآن سننقل صور الضحايا ونزيل المخيمات، لكن هذا ليس نهاية المطاف، بل سنواصل المسيرة بإصرار حتى نتوصل إلى حقيقة ما حدث.

وبعد انتهاء المراسم، وضعت أسر الضحايا صور الضحايا في صندوق أسود، وحملته في حافلة ضخمة، ودارت حول ساحة "كوانغ هوا مون" دورة واحدة، ثم انتقلت إلى مقر بلدية سيول. وسيتم حفظ صور الضحايا في مخزن الكتب الواقع تحت الأرض في مقر بلدية سيول حتى يتم إيجاد مكان مناسب لها. وسوف يقام معرض متعلق بالسلامة والذكريات في المكان الذي كانت توجد فيه صور الضحايا بعد انتهاء عمليات إزالة المخيمات، ومن المتوقع أن يتم استخدامه كمكان تذكاري للكوارث والحوادث الأخرى، بهدف نشر الوعي بأهمية السلامة بين المواطنين.