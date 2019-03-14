افتتاح حديقة فنية في محطة نوك سا بيونغ

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تحولت محطة "نوك سا بيونغ" إلى مكان أجمل وأروع بعد افتتاح حديقة فنية فيها، حيث تم تركيب لوحات مختلفة في الحديقة الفنية، لتقديم فرصة لتجربة الحلقة الحميدة التي يلتقي فيها الإنسان والطبيعة معا من خلال مشاركة المواطنين. وقد تم اختيار محطة "نوك سا بيونغ" كمكان لهذا المشروع من بين العديد من محطات المترو الأخرى، وذلك لأن اسم المحطة "نوك سا بيونغ" والذي يعني "حقل عشبي أخضر مزدهر"، وقد تم تأسيسها في عام 2000 مع الأخذ في الاعتبار خطة بناء مقر جديد لبلدية سيول حولها. ، حيث بلغ عمقها خمسة وثلاثين مترا، أي ما يعادل 11 طابقا تحت الأرض، وبإجمالي مساحة بلغت 6 آلاف متر مربع.

كما أطلقت بلدية سيول مشروعا للفن العام لتحويل محطة "نوك سا بيونغ" إلى مكان متميز ومناسب للمواطنين. وفي هذا الصدد، قال عمدة سيول إنه يعتقد أن المدينة العظيمة والمرموقة هي المدينة التي تتعايش فيه الفنون. ومن المهم وجود الفنون في حياة المواطنين اليومية لكي يمكن أن يجربوها ويستمتعوا بها في حياتهم، وليس فقط في المتاحف أو قاعات الفنون.

وقد اختارت بلدية سيول عددا من الفنانين من داخل كوريا وخارجها منذ أغسطس الماضي، ووضعت في المحطة بعض أعمالهم الفنية الجميلة، ومن أبرزها عمل فني للفنانيْن "ناروسيه" و"جون إنوكوما" بعنوان "رقص النور". حيث تم تركيب ستائر معدنية تحت القبة الزجاجية التي تعتبر رمزا لمحطة "نوك سا بيونغ".