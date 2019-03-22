مسؤولو الاتصال الكوريون الجنوبيون يتوجهون إلى الشمال كالمعتاد

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عاد بعض المسؤولين الكوريين الشماليين في مكتب الاتصال بين الكوريين في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية، إلى العمل اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من قرار بيونغ يانغ المفاجئ بسحب جميع مسؤوليها من المكتب يوم الجمعة الماضي.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد في سيول إن المسؤولين الكوريين الشماليين وصلوا إلى مكتب الاتصال المشترك في حوالي الساعة 8:10 صباحًا، حيث أوضحوا أنهم حضروا لممارسة مهام عملهم، ثم عقد الجانبان اجتماعًا صباحيًا.

وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الكوري الشمالي عن عزمه تنفيذ المشروعات في مكتب الاتصال بما يتماشى مع الإعلان الصادر عن القمة بين الكوريتين.

وكانت كوريا الشمالية قد قررت فجأة يوم الجمعة الماضي، سحب جميع مسؤوليها من مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين. ورغم ذلك الانسحاب المفاجئ، توجه مسؤولو مكتب الاتصال الكوريون الجنوبيون اليوم إلى الشمال كالمعتاد.

وقد تم تأسيس مكتب الاتصال بين الكوريتين في شهر سبتمبر من العام الماضي بناء على ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام أول قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، يوم السابع والعشرين من أبريل من العام الماضي.

ويتم من خلال هذا المكتب إجراء اتصالات بين السلطات في الكوريتين، ودعم عمليات التبادل بين القطاعات المدنية.

وكانت الاتصالات بين الكوريتين تجري من قبل عبر خط الاتصال في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، والخط العسكري بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي، ولكن في الحقيقة اقتصرت مهام هذين الخطين على تبادل الرسائل البسيطة، وهو ما لم يكن كافيا لإجراء اتصالات بالمعنى الحقيقي بين الكوريتين.

ولذلك، يمكن القول إن مكتب الاتصال الذي تم تأسيسه في سبتمبر الماضي يختلف مختلفا تماما مقارنة بخطي الاتصال المذكورين، لأن رئيسي الجانبين الجنوبي والشمالي لهذا المكتب هما على مستوى نائب وزير، وهو ما يشير إلى أنه يمكن إجراء مباحثات شاملة من خلالهما نيابة عن حكومتيْ الكوريتين.

ويرأس الجانب الجنوبي نائب وزير التوحيد الوطني "تشون هيه سونغ"، فيما يرأس الجانب الشمالي نائب رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "تشون جونغ سو".

ويعقد هذان الرئيسان اجتماعا منتظما كل أسبوع، كما يجريان مباحثات غير منتظمة إذا لزم الأمر. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد استهدفت تعزيز مهام مكتب الاتصال ليكون مكتبا للتمثيل بين سيول وبيونغ يانغ، في تعزيز الجو الملائم للتصالح والحوار بين الكوريتين منذ العام الماضي.