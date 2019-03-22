بات بالبنِن سوري / سان تشون تشوموك / نويونغ نويونغ





شهدت الأعوام الأخيرة تطورًا كبيرًا في المجال الزراعي، فهناك آلات زراعية تقوم ميكانيكيًا بعمل 100 رجل مجتمعين. لكن هذا لا يعني أن الزراعة لا تطلب الكثير من الجهد والعمل، فهذا غير صحيح. فالأرض يجب أن تُحرث، وأن تُسمد، وتلقى فيها البذور إلى آخره. فحتى بمساعدة الماكينات الحديثة، لا تزال الزراعة تطلب الكثير من الوقت والجهد. وفي جزيرة جيجو تطلب الزراعة عملية إضافية. فجزيرة جيجو هي جزيرة بركانية، تتكون تربتها بشكل أساسي من الحجارة البركانية، وهي لا تحتفظ بالماء، ولا تناسب زراعة الأرز. ومن المشاهد المعتادة هناك، مشهد الحقل المحاط بسور مصنوع من الحجارة المستخرجة من الأرض. كما أن البذور تكون معرضة للتطاير بشكل مستمر بسبب رياح الجزيرة الربيعية الجافة. لذلك يقوم المزارعون في جزيرة جيجو بعد عملية البذر باقتياد الثيران أو الأحصنة فوق الحقل لتثبيت البذور في التربة. وهذا التقليد الزراعي يميز جزيرة جيجو دون غيرها، وهي عملية تصاحبها أغنية تراثية اسمها "أغنية دهس الحقل".

يُقال إن عملية دهس الحقل تستمر لمدة 15 يومًا. وإذا أمطرت بعد الدهس، فقد تجمد الأرض أكثر من اللازم بحيث يصعب على البذور أن تُثمر أو الجذور أن تتعمق في الأرض، مما يفسد عمل العام كله. قد تكون المشاهد الطبيعية في الجزيرة خلابة ساحرة، لكن حياة الناس الذين يعيشون هناك لطالما كانت مليئة بالمشقات والصعاب والإحباطات. لكن الحياة الصعبة لم تمنع أهل جيجو من إبداع ثقافتهم الخاصة، وأبرز معالمها الأغاني التراثية الخاصة بجزيرة جيجو. ورغم أن أغانيهم التراثية تأثرت بشكل أساسي بالأغاني التراثية في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن اللهجات الخاصة لأهل جيجة والحكايات المميزة لساكنيها جعلت هذه الأغاني المميزة متفردة ومختلفة عن سواها.

قد تكون أشهر أغاني الجزيرة هي أغنية النساء الغواصات في جيجو. ويُطلق عليهن اسم "هانيو 해녀" وكن يغنين تلك الأغنية في طريقهن للغوص لاستخراج المحار وفواكه البحر.

لكن غناء أغنية تدور حول جزيرة إيودو 이어도، وهي جزيرة خيالية تُمثل الجزيرة المثالية في خيال أهل جيجو، لا بد أنه كان يشير إلى مدى صعوبة حيواتهم في ذلك الوقت.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "بات بالبنِن سوري 밭 밟는 소리" أو أغنية دهس الحقل غناء "كيم جو أوك 김주옥" وآخرين.

- أغنية "سان تشون تشوموك 산천초목" بصوت "كانغ غوون سون 강권순" بإيقاع أبطأ.

- نسخة محدثة من "أنت وأنا" أو "نويونغ نويونغ 너영나영" غناء فرقة "كلتشر باند 중앙컬처밴드".