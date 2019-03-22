© Skelter Labs

أما الآن فقد حان موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. واليوم سنتعرف على شركة "سكيلتر لابس Skelter Laps" المتخصصة في تطوير تقنيات جديدة للذكاء الصناعي في مجال الماكينات الذكية. وعنها يحدثنا رئيس قسم الإنتاج فيها "تشيه وان جون".





الذكاء الصناعي هو الآن أحد أهم الموضوعات الساخنة على المستوي العالمي. القوة الإلكترونية والتطبيقات والخدمات المرتكزة على قواعد البيانات الضخمة أصبحت أشياء ذات أهمية وأولوية قصوى في عالم اليوم. ربما لا يعرف الكثيرون أن الذكاء الصناعي ليس أمرا جديدا وإنما هو موجود فعلا منذ بعض الوقت. عدد من العاملين في شركتنا ومنهم مؤسس الشركة وأنا، كنا نعمل في السابق ضمن أطقم فنيي وخبراء شركة "غوغل" العالمية الكبرى في مجال متصل بتقنيات الذكاء الصناعي. يعود لشركة غوغل الفضل في انتشار مصطلح الذكاء الصناعي في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ عام 2016. من المؤكد أن ذلك لم يحدث إلا بسبب حدوث طفرة كبيرة في ذلك المجال الذي تخصص فيه معظم العاملين في شركتنا.





لدى شركة "سكيلتر لابس" عدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين في مجال الذكاء الصناعي ممن لديهم خبرات متخصصة في مختلف الشركات والمعاهد العلمية والجامعات والمؤسسات ذات الصلة، ومن بينها "غوغل" و"سام سونغ" والمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا المتطورة "كايست KAIST". مؤسس الشركة متخصص في التكنولوجيا المتطورة وقد درس هندسة الكومبيوتر في جامعة سيول الوطنية. وقد عمل ضمن طاقم شركة غوغل العالمية قبل أن يقرر في عام 2015 تأسيس شركته المتخصصة في الذكاء الصناعي.





رئيس "تشيه" :

ظللنا نركز على تطوير تطبيق ذكاء اصطناعي خاص بالتعرف على الأصوات وتمييز نبرات الصوت والتحاور، وتمييز معاني الكلمات حسب السياق الواردة فيه. تقنية التركيب والتأليف الصوتي تساعد على تقليد ومحاكاة صوت الشخص بطريقة طبيعية. أما تقنية التحاور الذكي فهي تمكّن من فهم الإطار الذي يجري داخله الحوار، وكذلك إعداد الأجوبة المناسبة على الأسئلة المطروحة. أما الرؤية التكنولوجية فتهدف إلى قراءة وتحليل الصور وتصنيف المنتجات وضبط تدفقها.





هدف الشركة الرئيسي هو تطوير تقنيات آلية ذكية يمكنها فهم مفردات الحياة الشخصية للمستعمل ومساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، من أجل تحسين نوعية الحياة التي يعيشها. ولهذه الغاية، تركز الشركة على تطوير آلية للذكاء الصناعي للتحاور مع الناس العاديين وفهم حديثهم بشكل طبيعي.





رئيس "تشيه" :

كل آلات الحوار المجهزة بالذكاء الصناعي الآن تقدم إجابة واحدة محددة عن سؤال واحد محدد. فإذا طلب المستعمل شيئا معينا ومحددا فإنها تستجيب لطلبه بإحضار المطلوب. لكن التقنية الخاصة بشركتنا تقوم بتتبع مسار حديث المستعمل وتحاول فهم كلماته حسب السياق الواردة فيه، بحيث تستجيب له بالشكل المناسب. فمثلا، إذا طلب المستعمل إحضار حذاء، فإنها تتفاعل معه لمعرفة الحذاء المطلوب قبل إحضاره، بما في ذلك سؤاله عن النوع واللون والمقاس وغيرها.





آلات الحوار التي تقوم هذه الشركة بتطويرها حاليا تستطيع التحاور مع المستعمل من أجل معرفة كل ما يتعلق بالشيء الذي يدور حوله الحوار. فإذا أراد المستعمل مثلا حجز غرفة في فندق، فعليه إخطار الآلة بالتفاصيل اللازمة، مثل التاريخ والمدة ونوعية الغرفة المطلوبة، وكل ما يريده في شكل رسالة واحدة تفهمها الآلة وتنفذ المطلوب منها بشكل سهل وسريع، بل ويمكن أن تضيف بعض النصائح مثل حالة الجو في يوم الحجز وغير ذلك. وهذه التقنية الفريدة يمكن أن تكون بمثابة سكرتيرة نشطة وفعالة من حيث توفير المعلومات وتقديم الإجابات على كل الأسئلة التي يوجهها المستعمل. وكل ذلك أسهم في الترويج لاسم الشركة وتوسيع دائرة أنشطتها وتعزيز استثماراتها.





© Skelter Labs

رئيس "تشيه" :

نقوم بتطوير تكنولوجيا رؤية تهدف لاكتشاف أي أعطال في أجزاء السيارة، يتم استعمالها داخل مصانع محلية. أغلب شركات السيارات، حتى المتطورة منها، تعتمد على الفحص البشري لرصد الأعطال في سياراتها. لكن الفحص البشري لا يمكن أن يكون سليما تماما بسبب عوامل داخلية وخارجية، مثل حالة الجو أو الإرهاق أو أي قصور في النظر أو الحالة النفسية والمزاجية. وقد نجحت شركتنا في تقديم حل كامل لهذه المشكلة بنسبة 100% من خلال تقنية الذكاء الصناعي الآلي.





تمكنت هذه الشركة الكورية من توفير الحل اللازم لهذه المشكلة من خلال تطوير تقنية تعتمد على الذكاء الصناعي الآلي وليس على العنصر البشري، وهو ما وجد ترحيبا كبيرا وسط الشركات المحلية. وتنوي الشركة عرض هذه التقنية في معرض سيقام في اليابان خلال الشهر القادم.





رئيس "تشيه" :

نخطط لتصدير تقنيتنا هذه إلى اليابان، التي وصلت فيها درجة تطور الذكاء الصناعي إلى درجة رفيعة. اليابان عبر تاريخها الصناعي الطويل ظلت تعمل على معالجة الكثير من المشاكل التي ظلت توجهها من حين لآخر ومنها شيخوخة المجتمع. ورغم كل تلك المشاكل إلا أن الاقتصاد الياباني ما زال نسبيا في وضع جيد ومازال معدل البطالة منخفضا والقطاع الصناعي قويا. ظلت اليابان مشهورة عالميا بصناعة الأجزاء والمكونات وقطع الغيار وهي صناعة حساسة تقتضي إجراءات معقدة لمعالجة مشاكل نقص الايدي العاملة، ونحن واثقون من أن تقنيتنا سوف تساعد اليابان كثيرا في تجاوز تلك المشكلة. ولذلك نعتقد أن اليابان ستكون من بين أهم أسواقنا الخارجية.





"سكيلتر لابس" شركة صغيرة تطمح لتصدير تقنياتها المرتكزة على الذكاء الصناعي للعديد من البلدان، وفي مقدمتها اليابان، من أجل معالجة مشكلات هيكلية صارت تعاني منها تلك البلدان. وتأمل الشركة في أن تجعل من قصة نجاحها منطلقا نحو المزيد من النجاحات في المستقبل أيضا.