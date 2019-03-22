وزارة الزراعة تبرم اتفاقية مع الحكومة الإماراتية لتصدير طبق سام غيه تانغ

ⓒ Getty Images Bank

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أنها أبرمت اتفاقية مع الحكومة الإماراتية في شهر يناير بشأن شروط الحجر الصحي للصادرات من الثروات الحيوانية مثل لحوم البقر، وطبق "سام كيه تانغ".

وقد تم بالفعل إتمام إجراءات المتابعة مثل إصدار شهادة الحلال في غضون عام واحد منذ التوصل إلى الاتفاق. وأعلنت الوزارة أنها صدرت "سام كيه تانغ" إلى الإمارات بشكل رسمي. حيث تم تصدير ألف ومائتي كيس، إجمالي وزنها طن واحد تقريبا، وتم حملها وتصديرها عبر ميناء بوسان.

بذكر أن الشركة التي قامت بتصدير "سام كيه تانغ" إلى الإمارات حصلت على شهادة الحلال للذبح من مختبر "Japan Islamic Trust" لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس في نهاية عام 2017.