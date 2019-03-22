افتتاح سوق كونغ هوا مون لتقاسم الأمل في ساحة كوانغ هوا مون بسيول

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تم افتتاح سوق كونغ هوا مون لتقاسم الأمل والذي سيستمر حتى السابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم. ومنذ انطلاق سوق كونغ هوا مون لتقاسم الأمل في عام 2013، استقرت في أذهان الناس كمعلم سياحي يقدم مناظر سوق متميزة في وسط المدينة كل يوم أحد، وقد شارك فيها حوالي ثلاثة وعشرين ألف فريق منذ عام 2013. وتم جمع 89 مليون وون، أي 78 ألفا وخمسمائة دولار تقريبا، ثم التبرع بها. ولذلك فهي تعتبر أكبر سوق للتقاسم على مستوى كوريا. وتتكون سوق كونغ هوا مون لتقاسم الأمل من ست أسواق فرعية، أبرزها سوق السكان والأطفال التي يمكن لأي ساكن من سكان سيول أن يشارك فيها. إلى جانب سوق السكان والأطفال، توجد سوق الأجانب وسوق الشباب، والسوق الشعبية، مما يعطي زوارها مناظر مثيرة للاهتمام وأجواء ممتعة. وهذه السوق تشجع الناس المشاركين فيها على التبرع بجزء من الأرباح المكتسبة من بيع منتجاتهم بشكل تطوعي، ويتم استخدام التبرعات المالية المجموعة في صندوق الرعاية الاجتماعية لسكان سيول في مجال الطاقة. وهذ الصندوق يساعد الفقراء في مجال الطاقة، خاصة في الشتاء البارد، حيث يقدم لهم دعما لتكاليف الطاقة للتدفئة.وسيتم استخدام الأكياس الورقية بدلا من البلاستيكية لوضع المشتريات من أجل الحد من استخدام المواد البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة فقط. ويمكن للراغبين في بيع منتجاتهم في السوق أن يتقدموا بطلب إلى الصفحة الرسمية لسوق التقاسم على الإنترنت. بينما يمكن للراغبين في شراء بعض المنتجات التوجه إلى ساحة كوانغ هوا مون في أي يوم أحد من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الخامسة من بعد الظهر.