ارتفاع مبيعات الأجهزة المضادة للغبار الناعم وأجهزة تنقية الهواء

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في ظل زيادة خطورة الغبار الناعم ليصبح قضية اجتماعية في الآونة الأخيرة، تزداد مبيعات الإلكترونيات المضادة للغبار الناعم، بما فيها أجهزة تنقية الهواء، وأجهزة التنظيف اللاسلكي، وأجهزة تنظيف وتنسيق الملابس.

ومع الاهتمام بقضية الغبار الناعم وجودة الحياة، شهدت سوق الإلكترونيات تغيرا كبيرا، فالأجهزة الإلكترونية الإضافية التي كنا نشتريها اختياريا في الماضي مثل أجهزة تنقية الهواء، صارت الآن من الأجهزة الإلكترونية الأساسية. وحسب تقرير صدر مؤخرا، فإن سوق أجهزة تنقية الهواء في كوريا توسعت من 1.4 مليون وحدة في عام 2017 إلى 2.5 مليون وحدة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجمها ثلاثة ملايين وحدة في هذا العام. وحسبما قال متجر "E-MART" بعد تحليل مبيعات الأجهزة الإلكترونية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، فإن أجهزة تنقية الهواء جاءت في المركز الثامن في يناير الماضي، وهي المرة الأولى التي تحتل فيها مركزا ضمن العشرة الأوائل.

وبالتزامن مع ارتفاع مبيعات أجهزة تنقية الهواء، فإن النباتات التي يعتقد أنها تلعب دورا في تخفيف كثافة الغبار الناعم تجذب انتباه الكثيرين. وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة تجارة الزراعة والأسماك والأغذية إن مبيعاتها من تلك النباتات سجلت ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث يعتقد أن هذه النباتات تقوم بوظيفة متشابهة مع أجهزة تنقية الهواء فضلا عن إزالة المواد الملوثة. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في مبيعاتها في المجتمع الكوري.