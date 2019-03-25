لأول مرة شروط عارض الأزياء تتغير على يدي أشهر لاعبي الأولمبياد

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شارك لاعب التزلج على المسار القصير الكوري "كواك يون كي"، والذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ العام الماضي. واللاعب "كواك" يعتبر من قصيري القامة، حتى إنه قال في أحد البرامج الترفيهية إنه أقصر لاعب من بين لاعبي التزلج على المسار القصير على مستوى العالم. ولكن رغم قصره، قدم عرضا رائعا وقويا بين عارضي الأزياء الطوال الذين يبلغ متوسط طولهم أكثر من مائة وثمانين سنتيمترا. وقد ارتدى اللاعب "كواك" سترة زرقاء، وحمل أحذية التزلج على ظهره، مما أعطى انطباعا مؤثرا لدى الجمهور، ولم يبدُ أن قصر قامته يعرقل روعته.nn

كما ظهر لاعب هوكي الجليد "هان مين سو" الذي فاز بميدالية برونزية في دورة الألعاب البارالمبية في بيونغ تشانغ العام الماضي، والذي يملك ساقًا اصطناعية على منصة عرض الأزياء، مرتديًا سترة بلون بنفسجي وبنطلونا قصيرا، وعقدًا في عنقه، وممسكًا بخوذة هوكي الجليد وعصا الهوكي بيديه.

وفي هذا الصدد قالت المصممة "بارك يون هي" التي وظفت اللاعب "هان" كموديل لأزيائها هذه المرة إنها أعدت هذا العرض مع اللاعب "هان" من أجل تقديم رسالة عن الانسجام والتواصل بين ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص العاديين. والتقت المصممة "بارك" باللاعب "هان" في أحد الاجتماعات لحماية البيئة، ومن جانبه قال اللاعب "هان" إنه شعر في البداية بعبء من اقتراحها لظهوره كموديل في عرض أزياء، لكنه قال في نفسه أيضا إن حياته ظلت تواجه العديد من التحديات، وأنه ظل يحاول تحدي نفسه دائما، وبالتالي رغب في تعريف الناس برياضة الهوكي الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ظهوره في عرض الأزياء. مضيفًا أنه شعر بتوتر أكبر مما شعر به عندما شارك في دورة الألعاب البارالمبية، ومشى جيدا بكل وسعه وهو يكشف عن رجله الاصطناعية أمام الجمهور بارتداء بنطلون قصير، مما أشعره بحرية.