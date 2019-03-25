مؤسس تويتر ومديره التنفيذي في زيارة قصيرة إلى كوريا

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قام مؤسس تويتر ومديره التنفيذي "جاك دورسي" بزيارة لكوريا، مؤكدين على أن أكبر مساهم في تفعيل استخدام تويتر هو الكي بوب، حيث شارك "جاك دورسي" في مؤتمر صحفي أقيم في فندق شيلا يوم الجمعة الماضي، حيث زار كوريا في إطار جولته حول العالم من أجل التحقق من كيفية استخدام تويتر بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة على تأسيسه. وقال "دورسي" في المؤتمر الصحفي إن تويتر حقق نجاحا بفضل إعادة التغريد والهاشتاغ، خاصة أن تويتر وسيلة فعالة للتواصل مع النجوم الكوريين ونجوم الكي بوب بشكل خاص.

وقد بلغ عدد أنشطة التغريد المتعلقة بالكي بوب التي شهدها تويتر في العام الماضي خمسمائة وثلاثين مليون مرة. وفي آخر يوم من زيارته لكوريا، أجرى "دورسي" بثا حيا للتواصل مع مستخدمي تويتر مع بعض أعضاء فرقة "got7"، وهم "مارك" و"بيم بيم" و"يونغ جيه".

كما التقى بالرئيس "مون جيه إين" الذي احتل المركز الثاني من حيث عدد المتابعين بين السياسيين الكوريين، بمليون وسبعمائة وستين ألف متابع، بعد عمدة سيول "بارك وون سون" الذي يبلغ عدد متابعيه مليونين ومائة وستين ألف متابع.