مين هو عضو فرقة شايني يمارس نشاطه كمطرب منفرد

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سيمارس المطرب "مين هو" عضو فرقة "شايني" نشاطه الغنائي كمطرب منفرد قبل انضمامه إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في شهر أبريل.

وسيتم الكشف عن ألبومه المنفرد الأول بعنوان "أنا في البيت" يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري حيث يقوم المطرب "مين هو" بأداء أغنيته الجديدة لأول مرة في حفله الذي سيقام يوم الثلاثين من مارس كمحطة أخيرة من جولته الغنائية الآسيوية المنفردة.