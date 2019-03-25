إيه بينك تحتفل بذكراها الثامنة بإجراء لقاء مع معجبيها

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تحتفل فرقة "إيه بينك" النسائية بذكراها الثامنة بإجراء لقاء مع معجبيها يوم العشرين من شهر أبريل القادم في قاعة "ديه يانغ" بجامعة "سيجونغ" بسيول.

وستقوم الفرقة بتوجيه دعوة ل2000 من معجبيها للتمتع بأمسية غنائية خاصة مع عضوات الفرقة.

وقد بدأت الفرقة نشاطهاالغنائي يوم التاسع عشر من شهر أبريل عام 2011 بإصدار ألبومها المصغر الأول بعنوان "سبعة ينابيع لإيه بينك".