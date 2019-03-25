سيول تحتج بقوة على ادعاءات طوكيو بشأن ملكية جزر دوك دو

ⓒYONHAP News

احتجت الحكومة الكورية الجنوبية بقوة على محاولة الحكومة اليابانية تعزيز ادعاءاتها حول ملكية جزر "دوك دو" في كتب المدارس الابتدائية في اليابان.

فقد كشفت الحكومة اليابانية عن نتيجة مراجعة كتب العلوم الاجتماعية في المدارس الابتدائية اليابانية والتي تحتوي على ادعاءات حول ملكية الجزر الكورية. تجدر الإشارة إلى أن عملية المراجعة تعني موافقة الحكومة على استخدام تلك الكتب في مختلف المدارس.

ويمكن القول إن نتيجة المراجعة كانت أمرا متوقعا مسبقا. ومعيار مراجعة الكتب المدرسية يتمثل في توجيهات التدريس التي تطرحها الحكومة. وفي عام 2017 أصدرت وزارة التعليم اليابانية توجيهات جديدة للتدريس طالبت من خلالها بوصف جزر "دوك دو" بأنها محتلة بواسطة كوريا بشكل غير مشروع. ويذكر أن توجيهات التدريس توضح الحد الأدنى من محتويات تدريس الطلاب، وعادة يتم تجديد هذه التوجيهات مرة كل عشر سنوات، وهو ما يعني أن تلك التوجيهات يمكن أن تظل قائمة بهذا الشكل حتى عام 2027، بحيث تنعكس على محتويات الكتب المدرسية ويكون لها صلاحية قانونية. ولهذا فإن توجيهات التدريس تمثل إرشادات قانونية تلزم المدارس بطرق ومحتويات التدريس.

أما كتب تفسير توجيهات التدريس فتضم تفاصيل طرق التدريس، ويتم إعدادها من قبل وزارة التعليم اليابانية حسب أحكام تنفيذ قانون تعليم المدارس، وتتضمن الكتب محتويات التدريس وتفاصيلها الدقيقة. وبالنسبة لكتب تفسير توجيهات التدريس فليس لها صلاحية قانونية، لكن قواعد مراجعة الكتب تنص على وجوب اتباع هذه الكتب التفسيرية، وهو ما يعني أن الكتب المدرسية يجب عليها اتباع كتب تفسير طرق التدريس، ولهذا يمكن القول إنها ذات صلاحية شبه قانونية.

وإذا تم تعديل طرق التدريس يتم تغيير كتب تفسيرها أيضا، وهذا المعيار تم تحديده في عام 2017 ، وبناء عليه تمت مراجعة الكتب المدرسية اليابانية.

وتتميز كتب تفسير طرق التدريس التي صدرت في شهر يوليو من عام 2017 بتعزيز التعليم حول الأراضي اليابانية. ومن أهم النقاط الواردة فيها الحديث عن الأراضي الشمالية وجزر "داكيه شيما". وتتمثل الأراضي الشمالية في أربعة أجزاء ضمن جزر كوريل التي تتنازع اليابان وروسيا حول ملكيتها، أما "داكيه شيما" فهو الاسم الياباني لجزر دوك دو.

ومن الملاحظ أن تعزيز الحكومة اليابانية المحتويات التعليمية ذات الصلة بالأراضي يسير جنبا إلى جنب مع مساعيها لتعديل الدستور.

ويرى المحللون أن المحتويات التعليمية ذات الصلة بالأراضي وتعديل الدستور يؤديان إلى تحول اليابان إلى قوة عسكرية كبرى. بعبارة أخرى، تسعى الياباني إلى أن تصبح ما يسمى بـ"دولة عادية" يمكنها شن الحروب والمشاركة فيها.