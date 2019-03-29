عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أقل مستوياته

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الأربعاء الماضي، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر يناير الماضي 33 ألفا، بانخفاض نسبته 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوى له في أشهر يناير، منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة عام 1981.

يذكر أن معدلات المواليد الجدد يتم تحديدها بالمقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، نظرا لتقلباتها حسب الموسم والشهر، حيث تشير الإحصاءات السابقة إلى أن معدل المواليد الجدد في شهر يناير وشهر مارس يكون عادة أعلى من الشهور الأخرى، ولكن لم يتم تطبيق هذه العادة على شهر يناير هذا العام.

وكان من المتوقع أن يرتفع عدد المواليد الجدد خلال هذا العام، لأن هذا العام هو عام الخنزير الذهبي حسب التقويم القمري، ويعتقد الكثير من الكوريين أن الأطفال المولودين في عام الخنزير الذهبي سيتمتعون بثروة كبيرة.

وفي الواقع، شهد معدل المواليد الجدد ارتفاعا في عام الخنزير الذهبي السابق، الذي صادف عام 2007، حيث ارتفع بنسبة 9.97% مقارنة بالعام الأسبق، ولكن مع الأسف الشديد، لم تتكرر هذه الظاهرة في شهر يناير هذا العام.

وإلى جانب هذا، بلغ عدد الزيجات في كوريا الجنوبية 21 ألفا و300 زيجة في شهر يناير الماضي، بانخفاض نسبته 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوى له منذ بداية تجميع البيانات ذات الصلة.

وسجل عدد المواليد الجدد في شهر يناير الماضي انخفاضا للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، وهو ما سيتسبب في انخفاض عدد السكان الطبيعي أو تخطي أعداد المتوفيين عدد المولودين الجدد في كوريا الجنوبية اعتبارا من هذا العام.

وأشار تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الخميس إلى أن عدد السكان في كوريا الجنوبية وصل إلى ذروته وسجَّل 51 مليونا و650 ألف نسمة هذا العام، ثم يتوقع أن ينخفض ليصل إلى 33 مليونا و650 ألفا عام 2067، وهو نفس المستوى لعام 1972، وسيصل إلى 25 مليون نسمة في عام 2098.

والشيء الأسوأ من ذلك، هو أنه من المتوقع أن يتراجع عدد السكان القادرين على الإنتاج بوتيرة سريعة، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد كبار السن، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجيل الجديد لرعاية كبار السن.