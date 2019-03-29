جمود العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان

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اتسعت حالة الجمود في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان نتيجة لتعرض هذه العلاقات في الآونة الأخيرة للعوامل السيئة التي تؤثرعليها سلبا.

وقد وافقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء الماضي على استخدام كتب المدارس الابتدائية التي عززت فيها الادعاءات بملكية جزر "دوكدو"، وسيتم تدريسها في المدارس الابتدائية اعتبارا من العام القادم.

وتنص تلك الكتب على وصف جزر "دوكدو" بأنها "محتلة بواسطة كوريا بشكل غير مشروع رغم أنها أراضٍ يابانية، وأن اليابان تحتج على ذلك باستمرار".

كما أوردت أربعة أنواع من بين 6 أنواع من الكتب المدرسية الابتدائية الخاصة بالصفين الثالث والرابع، اسم جزر "دوكدو" بالاسم الياباني "داكيشيما"، ووصفت الجزر بأنها تابعة لليابان.

وردا على ذلك، استدعت الحكومة الكورية السفير الياباني في سيول للاحتجاج بقوة على هذه الخطوة، وأعربت عن رفضها القاطع لموافقة الحكومة اليابانية على صدور تلك الكتب المدرسية التي تحتوي على ادعاءات غير حقيقية بشأن جزر "دوكدو" الكورية، ودعت الحكومة اليابانية إلى إلغاء موافقتها فورا.

ومن جهة ثانية، أصدرت محكمة كورية في شهر يناير الماضي حكمًا بمصادرة أصول شركة "نيبون ستيل" اليابانية للفولاذ، لتعويض أشخاص كوريين جنوبيين عن العمل القسري أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتم أيضًا تقديم طلب بمصادرة أصول شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة في قضية مماثلة يوم الثاني والعشرين من مارس الجاري.

وقد انتقدت اليابان قرار المحكمة الكورية، قائلة إن قضية التعويض تمت تسويتها منذ عقود بشكل نهائي وكلّي، بموجب الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1965 على هامش إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. لكن المحكمة العليا الكورية اعتبرت أن حق الأفراد في المطالبة بتعويضات لا علاقة له بالاتفاق.

وفي هذا الصدد، هدّد وزير المالية الياباني "تارو آسو" بحظر تأشيرات الدخول للكوريين الجنوبيين والتحويلات المالية إلى مصارفها كتدابير مضادة إذا مضت كوريا الجنوبية في الاستيلاء على أصول الشركات اليابانية بشأن مسألة التعويضات عن العمل القسري في زمن الحرب.

وقال "آسو" إن الحكومة تدرس خطوات انتقامية أخرى تشمل زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية تنتهج سياسات تجاه اليابان تستهدف حل الأخطاء السابقة التي ارتكبتها اليابان، مع تعزيز علاقات مستقبلية معها في آن واحد منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين"، لكن حكومة الرئيس "مون" لم تتمكن من التقدم نحو الأمام في العلاقات مع اليابان بسبب تركيزها على قضايا الأخطاء السابقة.

وأكد بعض المراقبين السياسيين على أهمية تحسين العلاقات مع كل من اليابان والصين.