الدكتورة حسلينة: أستاذة علوم اللغة العربية في الجامعات الماليزية





في حلقة اليوم من برنامج "ضيف على كي بي إس"، نستضيف ضيفة خاصًّة جدًّا، وهي الدكتورة حسلينة حسن من ماليزيا، الأستاذة في علوم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

تتحدث الدكتورة حسلينة عن زيارتها إلى كوريا الجنوبية مع أسرتها، ثم قررت زيارة جامعة "هانكوك" حيث يدرس الطلاب الكوريون اللغة العربية، وقد لفت انتباه الدكتورة حسلينة أن الطلاب الكوريون يقبلون على دراسة اللغة العربية ويصلون فيها إلى مستويات جيدة.

أخبرتنا أيضًا ببداية علاقتها باللغة والثقافة العربية، حيث يتقن الناس في ماليزيا اللغة الإنكليزية كلغة ثانية، ويندر وجود المتقنين للغة العربية. ولذلك قررت إتقان اللغة العربية للحصول على فرص أكبر، ليس في العمل فقط وإنما في مجالات أخرى.

تخرجت الدكتورة حسلينة في الجامعة الإسلامية العالمية، وحصلت على شهادة الماجستير هناك أيضًا، وقد أخبرتنا أن تخصص اللغة العربية كان نادرًا منذ عشرين سنة في بلادها.

تناولنا في الحلقة أيضًا صعوبات تعلم اللغة العربية بالنسبة للمتعلم الماليزي، حيث تحتوي اللغة العربية على بعض الصعوبات في النطق والقواعد، لاحتوائها على بعض الأصوات غير الموجودة في اللغات الأخرى كحرف العين مثلًا، وبعض القواعد الفريدة مثل المثنى والجمع والأزمنة المختلفة. كما تحدثت الدكتورة حسلينة عن علم الصرف وكيف أنه يتيح استخراج مئات الكلمات من الجذر الواحد للكلمة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



