



من المقرر أن تنظم السفارة الكورية لدى البحرين حفلها الثقافي الأول لهذا العام بعنوان "أصوات كوريا الرائعة" على خشبة مسرح الصالة الثقافية لمتحف البحرين الوطني مساء يوم الثاني من أبريل القادم.

ويأتي تنظيم هذا الحفل بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، ضمن برنامج ربيع الثقافة في نسخة عام 2019، بعد التعاون الناجح والمثمر الذي تمثل في استضافة فرقة "سوك ميونغ" لآلة "كاياغُم" الموسيقية في شهر مارس من العام الماضي.

و"أصوات كوريا الرائعة" هو حفل موسيقي لفرقة موسيقى الفيوجن الكلاسيكية الكورية "كوين"، أي "ملكة"، تقدم فيه متعة سمعية وبصرية رائعة بمزيجها الفريد الذي يجمع بين العناصر التقليدية والمعاصرة.

وستقوم فرقة "كوين" في هذا الحفل بأداء أجمل الأغاني البحرينية الوطنية كتحية للشعب البحريني، وبعض الأغاني والموسيقى الكورية الشعبية الكلاسيكية، وأشهر أغاني الكيبوب الحديثة، باستخدام الآلات الموسيقية التقليدية الكورية .

وتتكون فرقة "كوين" من خمس عضوات تعزف كل منهن على آلات موسيقية، منها آلات"كاياغُم"، و"كو مون غو"، و"هيه غُم" الوترية، والناي التقليدي "ديه غُم"، والطبل "جانغ غو"، بالإضافة إلى آلة كمان إلكترونية.

وفي ظل انتشار موجة أغاني الكيبوب الحديثة، قدمت الفرقة عروضا في أكثر من 60 مدينة فيما يزيد عن 40 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والصين وسنغافوره وتايلاند واليابان، بالإضافة إلى دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

كما تقدم الفرقة أكثر من 200 عرض سنويا داخل كوريا الجنوبية، ولذلك فهي تفخر بأنشطتها التي تمارسها داخل وخارج البلاد كسفيرة للثقافة الكورية.

وسوف يبدأ الحفل الموسيقي في البحرين في الساعة الثامنة من مساء يوم الثاني من أبريل القادم، وسيكون الحفل مفتوحا للجميع والدعوة ستكون عامة.