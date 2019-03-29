كوريا وعُمان تتفقان على تدريب طلاب طب عمانيين في المستشفيات الكورية

ⓒ https://www.shabiba.com

اتفق وفد من المجلس العماني للاختصاصات الطبية مع الحكومة الكورية على استقبال طلاب طب عمانيين للتدرب في المستشفيات الكورية.

وجاء هذا الاتفاق خلال مشاركة الوفد العماني في الملتقى السنوي للطب الكوري الذي بدأ يوم الرابع عشر من مارس الجاري وامتد عشرة أيام.

وقد ترأس الوفد العماني الدكتور "هلال بن علي السبتي" الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

وفي أثناء إقامة الوفد العماني في سيول، بحث مع الجانب الكوري سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب الطبي، وزار عددا من المؤسسات الصحية الكورية، منها مركز "آسان" الطبي، ومركز "سام سونغ" الطبي، ومستشفى جامعة "سيول" الوطنية، ومستشفى "سانت ماري"، ومستشفى "سيفرانس" التابعة لجامعة "يون سيه"، ومستشفى جامعة "كيونغ هي"، وغيرها من المراكز الصحية والطبية.

وقد استهدفت زيارة الوفد العماني لكوريا التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال عدد من الأطباء العمانيين إلى كوريا الجنوبية للتدريب في عدد من التخصصات الدقيقة والحصول على شهادة الزمالة، بالإضافة إلى الاطلاع على الإمكانيات الموجودة في المؤسسات التي تعنى بتوفير الوسائل التدريبية المثلى في التعليم الطبي.

كما استهدف التعرف على الخدمات الطبية التدريبية المتقدمة في المؤسسات الكورية لتطوير الخدمات الصحية، ومناقشة سبل التعاون المشترك لمختلف التخصصات الطبية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التي سيكتسبها الأطباء العمانيون من خلال تدربهم في كوريا لنقلها إلى سلطنة عمان.