مصدر الصور:السفارة العمانية لدي سيول

في إطار برنامج الدبلوماسية العامة لسفارة سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية، نظمت السفارة ملتقى "مرحبا بكم في عمان" يوم الثاني عشر من شهر مارس الجاري.

وضمن هذا الملتقى استضافت السفارة طلاب كلية السياحة الكورية ورئيس الكلية الدكتور "والتر بيك" وعددا آخر من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية للكلية.

وقد استقبل الضيوفَ سعادةُالسفير "محمد بن سالم الحارثي" سفير سلطنة عمان لدى سيول وأعضاء السفارة، ثم اصطحبوهم في جولة تعريفية بمتحف السفارة لمشاهدة فنون العمارة العمانية المجسدة في مبنى السفارة الذي يزخر بالمعروضات التراثية واللوحات الفنية ولوحات الخط العربي والمخطوطات ومختلف الكتب عن السلطنة.

وبعد انتهاء الجولة التعريفية، افتتح سعادة السفير "الحارثي" الملتقى، وقدم محاضرة مرئية بعنوان "عمان أرض اللبان وبلاد السندباد"، تناولت الجوانب التاريخية والحضارية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة، وملامح النهضة الحديثة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان "قابوس بن سعيد".

كما تناول السفير العماني العلاقات بين سلطنة عمان وكوريا خاصة في المجالات الثقافية، بالإضافة إلى المعالم السياحية في عمان، والتجربة العمانية في تطبيق منهج التفاهم والتسامح والتعايش في المجتمع متعدد الثقافات والأديان ودور عمان في الحوار ونشر قيم المحبة والسلام.

وتم في المحاضرة عرض فيلم وثائقي عن السلطنة ومعالمها السياحية الفريدة، كما تم تقديم شرح توضيحي وتطبيقي عن الضيافة العمانية وكيفية استقبال الضيوف برائحة اللبان الزكية وتقديم التمر والقهوة والحلويات العمانية، وتوديع الضيوف بماء الورد كرمز للضيافة العمانية.

واختتمت المحاضرة بمسابقة تضمنت بعض الأسئلة المتنوعة عن السلطنة، وذلك لترسيخ المعلومات الأساسية للحضور، حيث تم تقديم جوائز رمزية للحضور ومطويات تعريفية بالسلطنة .

وقدم سعادة السفير "الحارثي" هدية عبارة عن لوحة خنجر عمانية وبعض الكتب المتنوعة، إلى مكتبة الكلية لتكون مرجعا للطلبة والباحثين.

وقال السفير إن هذا الملتقى يهدف للتعريف بالسلطنة والترويج السياحي والاستثماري، وتعزيز آفاق التعاون بين السلطنة وكوريا الجنوبية.

ومن جانبه، قال رئيس الكلية "والتر بيك" إنه هو والهيئة الأكاديمية والطلاب قد انبهروا من فنون العمارة العمانية والمعروضات التراثية المتنوعة والمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة، ونهضتها الحديثة وتاريخها العميق والتراث والثقافة العمانية الغنية ومنهج التسامح والحوار الذي تنتهجه السلطنة.

وأضاف أن العمل التطبيقي للضيافة العمانية يعد تجربة ثرية للطلاب سترسّخ في أذهانهم الجوانب الإيجابية عن السلطنة.

وأعرب الطلاب الكوريون المشاركون في الملتقى عن إعجابهم بزيارة سفارة سلطنة عمان، وقالوا إن ما اكتسبوه من معرفة عن عمان يعد تجربة مثيرة لهم، وأنهم أصبحوا يتطلعون لزيارة السلطنة.





مصدر الصور:السفارة العمانية لدي سيول