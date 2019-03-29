إقامة المهرجان السعودي الإماراتي بطابعه الكوري في الرياض

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بعنوان "قلب واحد" ، أقيم المهرجان السعودي الإماراتي بطابعه الكوري في نسخته الأولى في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الخامس والعشرين من مارس الجاري.

وضمن هذا المهرجان، تم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي كانت تحمل في مضمونها عرض الحضارات وتبادل ثقافات الشعوب.

وافتتح المهرجان باستعراض الفنون التقليدية لكل من الشعبين السعودي والإماراتي بحضور عدد كبير من محبي الثقافة الكورية وأعضاء الجالية الكورية المقيمين في الرياض للتمتع بمختلف العروض الموسيقية الترفيهية من فن الكيبوب وأغاني الدراما الكورية والرقصات التقليدية الكورية، بالإضافة إلى عروض رقص البي بوي.

كما تضمنت الفعاليات تقديم المأكولات الكورية الشعبية التي تشتهر بتنوع أصنافها ومكوناتها، ومن بينها طبق "طبّوكي" وهو كعك الأرز المطبوخ بمعجون الفلفل الأحمر، و"بولغوغي"، وهو لحم البقر المتبل المشوي.

وقالت إحدى المشاركات في المهرجان إن المهرجان يعد سابقة في السعودية وفرصة لمحبي الشعب الكوري من أجل الالتقاء والاستمتاع بالعروض والفعاليات الثقافية والترفيهية،معربة عن أملها في إقامة حفل غنائي كبير لفن الكي بوب في السعودية.

وكان من أبرز فعاليات المهرجان: استضافة خبيرات تجميل من كوريا لتعريف الفتيات السعوديات على أبرز تقنيات المكياج الكوريةالتي يتبعها مشاهير الكي بوب، والتي تُعرف ببساطتها وأسلوبها الخاص.

وقال المنظمون إن مهرجان "قلب واحد" سيقام في مختلف المدن السعودية بهدف دمج الثقافات وتقريب المسافات بين الحضارات.





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