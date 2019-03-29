من هو أدريان هونغ الذي قاد مجموعة المتسللين لسفارة كوريا الشمالية في مدريد؟

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بعد أن قامت مجموعة من المتسللين باقتحام مبنى سفارة كوريا الشمالية في مدريد في شهر فبراير الماضي، بدأ الاهتمام العالمي يزداد بمعرفة من قاد هؤلاء المتسللين، وما المجموعة التي نظمت الاقتحام.

وقالت المحكمة العليا الإسبانية في وثيقة رسمية صدرت يوم الثلاثاء الماضي أن أحد المقتحمين، وهو مواطن مكسيكي يمارس أنشطته في الولايات المتحدة باسم "أدريان هونغ" لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، هو الذي قاد الاقتحام.

وقد مارس "أدريان هونغ" نشاطه في إنقاذ الهاربين الكوريين الشماليين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المختلفة منذ أيامه الجامعية، وقامت بتأسيس منظمة "لينك"، أي "الحرية في كوريا الشمالية" حيث تم من خلالها إنقاذ أكثر من ألف من الهاربين الكوريين الشماليين.

وفي عام 2015، قام "أدريان هونغ" بإنشاء مركز "تشوسون" للأبحاث، المعارض لحكم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

الجدير بالذكر أن مجموعة تتكون من 10 أشخاص قد اقتحمت مبنى سفارة كوريا الشمالية في مدريد يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي وقيدوا موظفي السفارة، وسرقوا حواسيب وهواتف محمولة.

وأعلنت منظمة "تشوسون الحرة"، أي منظمة "تشوليما للدفاع المدني" سابقا، مسؤوليتها عن الاقتحام في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني.

وكانت هذه المنظمة قد أنقذت في شهر مارس من عام 2017 "كيم هان سول" الابن الأكبر لـ "كيم جونغ نام"، وهو الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والذي تم اغتياله في مطار "كوالالمبور" بماليزيا.

وبعد عامين من الصمت، قامت منظمة "تشوليما للدفاع المدني" بتغيير اسمها ليكون منظمة "تشوسون الحرة" أي "كوريا الشمالية الحرة"، وأعلنت عن إنشاء حكومة مؤقتة تستهدف تدمير نظام الحكم للزعيم "كيم جونغ أون".

ويمكن القول إن منظمة "تشوسون الحرة" قد دبرت اقتحام سفارة كوريا الشمالية في مدريد لإظهار قدرتها حيث داهمت السفارة مجموعة من المتسللين بشكل سريع وسرقت المعلومات اللازمة وغادر جميعهم بعد ذلك أراضي إسبانيا.

وتبين أن المنظمة تضم في عضويتها عشرات من الهاربين الكوريين الشماليين ، بمن فيهم "كو يونغ سوك" عمة الزعيم "كيم جونغ أون" التي وجدت ملجأً لها في الولايات المتحدة عام 1998.